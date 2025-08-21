Piazza Affari resiste alla cautela europea e al calo di Wall Street



Il sentiment dei consumatori dell'Eurozona è rimasto negativo, scendendo a -15,5 punti, un calo rispetto ai -14,7 di luglio. Un dato che riflette le crescenti preoccupazioni economiche. L'andamento sui mercati globali ha mostrato schemi divergenti. L'Euro ha ceduto terreno nei confronti del Dollaro USA, segnando un calo dello 0,43%. L'oro, bene rifugio per eccellenza, ha mantenuto una sostanziale stabilità, scambiando attorno ai 3.343,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), però, ha proseguito la sua corsa, registrando un aumento dello 0,88% e portandosi a 63,26 dollari per barile. Le tensioni si sono manifestate anche sul fronte del debito pubblico. Lo spread ha subito un sensibile peggioramento, raggiungendo quota +90 punti base, con un aumento di 6 punti base. Contemporaneamente, il rendimento del BTP decennale si è attestato al 3,58%, segnalando una percezione di rischio leggermente più elevata da parte degli investitori. Le borse europee hanno mostrato un quadro disomogeneo.



Francoforte non ha evidenziato variazioni significative nei prezzi. Londra ha compiuto un piccolo passo in avanti, progredendo dello 0,23%. Parigi, al contrario, ha subito una moderata contrazione, chiudendo in calo dello 0,44%. Il listino milanese ha registrato un guadagno contenuto. L'indice FTSE MIB ha chiuso in rialzo dello 0,35%. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share ha avanzato in modo frazionale, raggiungendo i 45.583 punti. Anche il FTSE Italia Mid Cap si è mosso poco sopra la parità (+0,28%), mentre il FTSE Italia Star ha mostrato guadagni frazionali (+0,23%). Tra le blue chip più performanti a Piazza Affari, spicca la brillantezza di Leonardo, con un forte incremento del +4,84%. Hanno mostrato solidità anche altre aziende, come Saipem, con un discreto guadagno del 2,50%. Composta la crescita di Italgas, che ha segnato un modesto +1,45%. Performance positiva, seppur contenuta, per Banca Popolare di Sondrio, che ha registrato un rialzo dell'1,40%.



Non tutte le aziende hanno condiviso lo stesso destino. I ribassi più marcati hanno interessato:

- Stellantis, che ha archiviato la seduta a -1,58%;

- Campari, con un netto svantaggio dell'1,55%;

- Mediobanca, che ha mostrato una limatura dell'1,41%;

- Buzzi, che si è adagiata poco sotto i livelli della vigilia. Tra le azioni italiane a media capitalizzazione, le migliori performance sono state quelle di D'Amico (+4,71%), Avio (+2,49%), Fincantieri (+2,29%) e Lottomatica (+2,15%). La più forte contrazione, invece, si è verificata su Banca Generali, che ha chiuso la seduta con un calo del -2,86%.