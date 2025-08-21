Perchè mercato azionario ed economia sono mondi diversi



Secondo l'Ufficio di analisi economica degli Stati Uniti (BEA), nella prima metà del 2025 la spesa reale dei consumatori è cresciuta a un ritmo annualizzato dell'1%, in forte calo rispetto al 4% della seconda metà del 2024. La crescita del PIL reale ha subito un rallentamento, registrando un tasso annualizzato dell'1,2% nella prima metà del 2025, in calo rispetto al 2,7% della seconda metà del 2024, secondo quanto riportato dal BEA. Secondo il Bureau of Labor Statistics, la crescita dell'occupazione negli Stati Uniti ha subito un rallentamento, attestandosi al di sotto dell'1% finora nel 2025, una soglia che storicamente ha preceduto le recessioni.



Alla luce di questi dati, non sorprende che un sondaggio condotto da Bloomberg tra gli economisti collochi la probabilità media di una recessione negli Stati Uniti nel prossimo anno al 35%, ben al di sopra della probabilità standard del 15% circa. Tuttavia, se l'unica fonte di informazione sull'economia statunitense fosse l'andamento dell'indice S&P 500, il rischio di recessione potrebbe apparire poco evidente.



Perché il mercato azionario statunitense sembra così scollegato dall'economia reale? La nostra analisi suggerisce che ciò dipende da tre fattori: misurazione, politica e composizione.

La misurazione è importante

I risultati economici tendono ad essere misurati in termini "reali" (corretti per l'inflazione), mentre i mercati azionari tendono a riflettere la crescita nominale delle vendite e degli utili per azione (EPS). In contrasto con il ritmo molto più lento dell'1,2% su base annua della crescita reale del PIL, la crescita nominale del PIL è stata del 4,1% su base annua nella prima metà del 2025. Questo dato è molto più vicino alla crescita del 4,4% delle vendite nominali per azione dell'S&P 500, ma comunque ben al di sotto dell'aumento annualizzato del 14% dell'EPS aggregato dell'S&P nella prima metà dell'anno, secondo S&P Global.

Gli impatti delle politiche variano

Le recenti modifiche alle politiche adottate dalla seconda amministrazione Trump, che riguardano il commercio, la tassazione e l'immigrazione, hanno un impatto diverso sulle società dell'indice S&P 500 rispetto alle migliaia di aziende, per lo più di piccole dimensioni, che compongono l'economia statunitense nel suo complesso.



Perché? Le società dell'S&P, e in particolare i principali operatori (tra cui le grandi aziende tecnologiche), tendono ad essere più grandi e ad avere un maggiore impiego di capitale e potrebbero trarre maggiori benefici dai recenti tagli alle imposte sulle imprese e dai generosi incentivi agli investimenti. Probabilmente sono in una posizione migliore per far fronte e assorbire i costi legati ai dazi grazie alla diversificazione del business e all'aumento della quota di mercato. Questo divario si riflette nell'andamento dei mercati: l'indice S&P 500 è cresciuto di quasi il 10% da inizio anno, mentre l'indice Russell 2000, che segue l'andamento delle società di minori dimensioni, ha registrato un aumento di solo il 3% circa.



Le stime del settore indicano che l'impatto complessivo dell'aumento dei dazi sulle società dell'S&P sarà probabilmente compensato da altri risparmi fiscali. Al contrario, i dati della Commissione congiunta del Congresso sulla fiscalità e del Tesoro statunitense indicano che l'effetto netto delle politiche fiscali e commerciali nel 2025 sarà un aumento delle entrate pubbliche nel 2026, ipotizzando che tali politiche continuino.







Il deprezzamento del dollaro statunitense dall'inizio dell'anno favorisce anche le multinazionali più grandi. Le prime sette società generano quasi il 50% del loro fatturato al di fuori degli Stati Uniti, rispetto al 28% dell'indice S&P complessivo. Anche le ultime 400 società dell'indice S&P realizzano in media quasi un quarto del loro fatturato con le vendite internazionali. Al contrario, secondo il BEA e S&P Global, le esportazioni statunitensi rappresentano circa il 10% del PIL degli Stati Uniti.

Cosa sta trainando gran parte della performance dell'S&P 500?

Gran parte dei guadagni registrati dall'inizio dell'anno dall'S&P proviene da società legate al ciclo dell'intelligenza artificiale e della trasformazione digitale. Anche la tecnologia ha contribuito alla crescita reale del PIL. Tuttavia, il contributo della tecnologia all'economia complessiva è ancora molto inferiore al suo contributo ai guadagni del mercato azionario. Secondo il BEA e S&P Global, l'information sector ha rappresentato solo il 5,4% circa del PIL totale degli Stati Uniti nel primo trimestre, ma rappresenta circa il 40% della capitalizzazione di mercato dell'S&P.







Nel mercato del lavoro statunitense, queste differenze nella composizione sono amplificate. I dati di Bloomberg suggeriscono che gli hyperscaler – aziende che gestiscono grandi data center per l'intelligenza artificiale e il cloud computing – e i fornitori di chip rappresentano meno del 2% dell'occupazione negli Stati Uniti, nonostante costituiscano circa il 35% del valore dell'indice S&P.



Detto ciò, riconosciamo che gli investimenti legati alla trasformazione digitale stanno dando impulso al PIL statunitense. Stimiamo che la spesa per attrezzature informatiche, software e ricerca e sviluppo abbia contribuito per circa 1 punto percentuale alla crescita del PIL reale annualizzato nella prima metà del 2025. Senza di essa, la crescita sarebbe stata più vicina allo zero. Gli investimenti in conto capitale rimarranno probabilmente elevati, poiché le aziende si affrettano a soddisfare la domanda prevista di AI. Tuttavia, se l'adozione rallenta, anche queste tendenze subiranno un rallentamento. Al di fuori dell'AI, la spesa in conto capitale è stata fiacca.





Considerazioni per le prospettive generali

Sebbene l'andamento dei ricavi e degli utili dell'indice S&P 500 sia in parte legato all'attività economica statunitense, esso potrebbe non riflettere fedelmente la situazione economica generale. I cambiamenti politici e l'ondata di intelligenza artificiale hanno creato vincitori e vinti. Le grandi aziende ad alta intensità di capitale con un'esposizione diretta relativamente limitata all'aumento dei dazi, come le società tecnologiche, sono quelle che trarranno i maggiori benefici. Queste aziende rappresentano una piccola quota dell'economia statunitense, ma stanno generando guadagni di mercato superiori alla media. Al contrario, l'andamento dell'economia e dei mercati nei settori ad alta intensità di lavoro e tra i consumatori è stato deludente.



Sarà importante vedere quanto durerà questa discrepanza e come si risolverà. Se l'implementazione più ampia dell'AI porterà a un aumento della produttività, forse potrà dare una spinta all'economia e aiutare a giustificare l'andamento delle azioni.



Tuttavia, nei prossimi trimestri, con l'incertezza politica e gli adeguamenti dei prezzi legati ai dazi che potrebbero pesare sui redditi reali, sui consumi e sugli investimenti in generale, i mercati sembrano sempre più dipendenti dal proseguimento della rivoluzione tecnologica. Senza di essa, il mercato rischia di ricollegarsi all'attuale realtà economica più stagnante.

Tiffany Wilding, Economista di PIMCO