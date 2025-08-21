La svolta sui dazi: firmata l'intesa che ridefinisce il commercio tra UE e USA



Una scelta che mira a offrire maggiore prevedibilità alle imprese e ai consumatori, rafforzando una delle partnership commerciali più vaste a livello globale e sostenendo l'occupazione e la crescita economica in Europa nel lungo periodo. La presidente von der Leyen ha enfatizzato come questo patto porti benefici tangibili ai cittadini e alle aziende, consolidando le relazioni transatlantiche. Non tutti i prodotti, però, rientrano sotto il tetto del 15%. Dopo settimane di intense negoziazioni, sono state definite chiare esenzioni per alcune categorie di beni. Sono esclusi dai dazi del 15% le risorse naturali non facilmente reperibili, tra cui il sughero, tutti gli aeromobili e le loro parti, e i farmaci generici con i loro ingredienti e precursori chimici. Si prevede anche una futura collaborazione tra UE e Stati Uniti per ampliare ulteriormente questo elenco. Ciononostante, non tutte le speranze dei produttori europei sono state esaudite. I settori del vino, dei liquori e della birra, nonostante le forti pressioni di Italia e Francia, non hanno ottenuto esenzioni specifiche.



Il commissario UE al Commercio, Maros Sefcovic, ha chiarito che l'obiettivo era includere queste categorie tra quelle coperte da soli dazi basati sulla clausola della "Nazione più favorita" (MFN), ma le trattative non hanno portato a questo risultato immediato. La porta, comunque, resta aperta, con l'impegno di entrambe le parti a valutare altri settori in futuro. Questo segmento delle bevande rimane una priorità offensiva per l'Unione. Ottenere queste esenzioni non sarà un percorso semplice né immediato, considerata la diversità di posizioni all'interno degli Stati Uniti e la necessità di preservare l'equilibrio complessivo dell'accordo. L'intesa prevede impegni reciproci significativi. L'Unione Europea si è vincolata a rimuovere i dazi su tutti i beni industriali statunitensi. Si impegna, inoltre, a migliorare sensibilmente l'accesso al mercato per specifiche categorie di prodotti alimentari, tra cui prodotti ittici, frutta a guscio, prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura fresca e trasformata, alimenti trasformati, cereali e semi, semi oleosi di soia, carne di maiale e di bisonte.



A questi impegni si aggiunge l'acquisto previsto di gas naturale liquefatto (LNG), petrolio e prodotti energetici nucleari dagli Stati Uniti, per un valore stimato di 750 miliardi di dollari, circa 700 miliardi di euro, entro il 2027. Le aziende europee, dal canto loro, dovrebbero investire almeno 600 miliardi di dollari, pari a circa 550 miliardi di euro, in vari settori negli USA entro il 2029. Questa cifra si fonda interamente sulle intenzioni di investimento private, frutto di approfondite discussioni con diverse associazioni imprenditoriali e imprese. Gli Stati Uniti, per parte loro, applicheranno il dazio base, secondo la clausola MFN, a partire dal 1° settembre, su una gamma di prodotti che include risorse naturali non disponibili (tra cui il sughero), aeromobili e le loro parti, e farmaci generici con i relativi ingredienti e precursori chimici. L'aliquota del 15% sarà applicata anche a auto e componenti, con un calo dall'attuale 27,5%, e si estenderà a prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname.



Bruxelles ha ottenuto che questo tetto tariffario del 15% valga per le esportazioni UE, a prescindere dall'esito di eventuali indagini legate alla Sezione 232. Un capitolo a parte merita la questione dell'acciaio e dell'alluminio. Per questi materiali e i loro derivati, non ci sono al momento novità positive. A partire dal 18 agosto, tariffe del 50% continuano a gravare su oltre 400 prodotti, che vanno dalle moto ai passeggini, che contengono parti metalliche. Ciononostante, la dichiarazione congiunta tra UE e USA suggerisce l'intenzione di valutare future cooperazioni per proteggere i rispettivi mercati interni dall'eccesso di capacità produttiva, assicurando catene di approvvigionamento sicure, anche attraverso soluzioni basate su contingenti tariffari.