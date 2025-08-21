L'eurozona (forse) svolta: i dati PMI di agosto accendono la speranza, ma i prezzi salgono ancora



Il modesto incremento dell'attività segna il più significativo balzo dal maggio 2024. È un periodo, questo, in cui la produzione ha registrato un'espansione costante per gli ultimi otto mesi. L'incremento maggiore nella metà del terzo trimestre è stato alimentato in larga parte dal settore manifatturiero, la cui produzione ha avuto una crescita stabile, toccando il suo ritmo più rapido in quasi tre anni e mezzo. Il settore terziario, intanto, ha registrato un aumento di attività per il terzo mese consecutivo, sebbene in modo più contenuto rispetto a luglio.

La Germania, fulcro economico dell'area euro, ha riportato ad agosto il terzo mese consecutivo di espansione, trainata da una robusta crescita del settore manifatturiero. Nonostante il tasso complessivo di attività sia rimasto lieve a causa della debolezza generale dei servizi, l'ultimo incremento è stato il maggiore da marzo. In Francia, parallelamente, l'attività ha quasi raggiunto la stabilizzazione; la contrazione della produzione è stata marginale, risultando la minore in un anno.



Il resto dell'eurozona ha continuato a registrare aumenti della produzione, ma con tassi di crescita leggermente rallentati rispetto a luglio. I nuovi ordini sono finalmente tornati a crescere ad agosto, ponendo fine a una serie di contrazioni durata ben 14 mesi. L'incremento è stato lieve, eppure si è manifestato in entrambi i settori. L'aumento degli ordini ricevuti nel manifatturiero rappresenta il primo segnale positivo dall'aprile 2022. Questa crescita complessiva degli ordini si è verificata malgrado una nuova riduzione dei nuovi ordini provenienti dall'estero, inclusi quelli all'interno dell'eurozona. Questi ultimi mostrano una diminuzione costante da marzo 2022, e l'ultima contrazione è stata la più significativa in cinque mesi. Le aziende dell'eurozona hanno continuato ad assumere nuovo personale ad agosto, estendendo a sei mesi consecutivi la creazione di nuovi posti di lavoro. L'ultimo aumento, pur modesto, è risultato il più rapido dal giugno 2024. Questa crescita complessiva del livello occupazionale si è concentrata prevalentemente nel settore terziario, poiché l'occupazione nel manifatturiero ha continuato a mostrare una tendenza alla riduzione.





La Francia ha registrato un nuovo aumento dell'occupazione ad agosto, ma gli organici in Germania hanno subito una leggera diminuzione. Nel resto dell'eurozona, invece, i numeri sono leggermente aumentati. Le assunzioni di nuovo personale hanno consentito alle aziende di tenere sotto controllo il carico di lavoro, nonostante l'incremento dei nuovi ordini. Di conseguenza, il lavoro inevaso ha continuato a diminuire, prolungando una serie di contrazioni iniziata ad aprile 2023. La diminuzione registrata in questo mese è stata leggermente più marcata rispetto a luglio. Ad agosto, le pressioni inflazionistiche sono nuovamente cresciute, con tassi di incremento sia per i costi di acquisto che per i prezzi di vendita superiori a quelli di luglio. I prezzi di acquisto hanno subito un aumento netto, al tasso più elevato in cinque mesi. Ciò nonostante, il tasso di inflazione è rimasto al di sotto della media storica della serie. Anche se di poco, i costi nel settore manifatturiero sono aumentati per la prima volta in cinque mesi.



Nei servizi, però, l'ultimo significativo incremento dei prezzi di acquisto è stato il maggiore da marzo.

Il trasferimento dell'incremento dei costi ai clienti finali ad agosto è stato palese, manifestandosi in una nuova espansione dei prezzi di vendita. Il tasso di inflazione ha accelerato, risultando il più rapido in quattro mesi. Maggiori incrementi sono stati registrati in Germania e Francia, ma nel resto dell'eurozona si è osservato il minore aumento dei prezzi alla vendita di quest'anno. Il settore manifatturiero ha continuato a ridurre i livelli di attività di acquisto ad agosto, con un tasso accelerato rispetto a luglio, sebbene si mantenga il secondo più lento degli ultimi tre anni. Le giacenze degli acquisti e le scorte di prodotti finiti sono diminuite più rapidamente ad agosto, registrando i maggiori tassi di esaurimento in cinque mesi per entrambi gli indici. I tempi di consegna dei fornitori, inoltre, si sono allungati per il terzo mese consecutivo, evidenziando un peggioramento delle loro performance.



Ad agosto, l'ottimismo generale è sceso per il secondo mese consecutivo, toccando il livello minimo in quattro mesi e risultando anche più debole della media storica della serie. Questo calo è stato rilevato in entrambi i settori principali – manifatturiero e terziario – coinvolgendo sia la Germania che la Francia e il resto dell'eurozona. Le aziende francesi, in particolare, hanno espresso previsioni pessimistiche riguardo alla produzione per la prima volta in nove mesi.

Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, ha dichiarato: "Le cose stanno migliorando: l’attività economica si è ripresa sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi e, in generale, abbiamo notato una lieve accelerazione della crescita durante gli ultimi tre mesi. Nonostante le avversità provocate dai dazi statunitensi e dalla generale incertezza, le aziende dell’eurozona sembrano farcela abbastanza bene. Il mercato della moneta unica potrebbe avere un ruolo positivo in questo caso poiché, infatti, la maggior parte dei ricavi provenienti dall’export e dal turismo sono generati all’interno dell’Unione Europea.

La Banca Centrale Europea potrebbe preoccuparsi dall’incremento delle pressioni sui costi nel terziario poiché, dopotutto, sta contando su un rallentamento della crescita dei costi salariali che possa aiutare il rallentamento dell’inflazione in questo momento cruciale per l’economia. Detto ciò, c’è un po’ di sollievo nel fatto che l’inflazione dei prezzi alla vendita nel terziario è rimasta pressoché uguale. La produzione manifatturiera è aumentata per il sesto mese consecutivo con la Germania in testa. La Francia, che a giugno e luglio aveva trascinato i numeri al ribasso, ha mostrato segni di stabilizzazione. Lo stesso è avvenuto nei servizi con la recessione francese che pare stia scemando e la Germania che mostra segni di crescita, anche se lievi. La politica tariffaria statunitense sta lasciando un segno, con la seconda diminuzione mensile degli ordini provenienti dall’estero nel manifatturiero. La Germania sembrava andare bene, forse grazie a acquisti preventivi dagli Stati Uniti, ma adesso sta anch’essa notando diminuzioni degli ordini. La Francia è venuta fuori dalla profonda contrazione della domanda estera negli ultimi mesi, ma gli ordini in arrivo sono ancora in diminuzione ”.



