Jackson Hole e la svolta dei tassi della Federal Reserve: cosa può succedere



Gli investitori, dal canto loro, sono impazienti di cogliere qualsiasi segnale che possa suggerire un imminente taglio dei tassi già a settembre. Le scommesse in tal senso si sono intensificate a seguito di un rapporto sui posti di lavoro sorprendentemente debole, pubblicato all'inizio del mese, che ha riacceso le speranze di una politica monetaria più accomodante. Il quadro inflazionistico, nondimeno, continua a essere di difficile interpretazione. I dati recenti sui prezzi al consumo mostrano un impatto limitato dalle aggressive politiche tariffarie di Trump, ma i prezzi alla produzione, più elevati del previsto, suggeriscono che costi maggiori potrebbero riflettersi sui prezzi al dettaglio nei prossimi mesi. Le probabilità implicite del mercato di un taglio di un quarto di punto il 17 settembre si attestano attualmente all'80%, in calo rispetto all'84% del giorno precedente. Questo dato riflette le minute dell'ultima riunione della Federal Reserve, le quali indicavano che solo la vicepresidente per la supervisione Michelle Bowman e il governatore Christopher Waller erano tra i pochi a spingere per un taglio dei tassi durante l'incontro.



La Federal Reserve è inoltre sotto i riflettori a causa della crescente influenza di Donald Trump sulla direzione della politica monetaria. L'ultimo bersaglio del presidente statunitense è la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, della quale ha chiesto le dimissioni a seguito di accuse mosse da un suo alleato politico relative a mutui da lei detenuti in Michigan e Georgia. Se Trump dovesse riuscire a rimuovere la governatrice Cook, ciò si aggiungerebbe alle sue nomine nel consiglio della Federal Reserve, considerando che il presidente del Consiglio dei Consulenti Economici, Stephen Miran, è destinato a sostituire Adriana Kugler dopo le sue dimissioni inaspettate. Bowman e Waller, come è noto, sono entrambi nominati da Trump. Di conseguenza, il presidente potrebbe trovarsi con quattro dei sette membri del consiglio a sostenere le sue richieste di tassi più bassi. In precedenza quest'anno, le minacce di Trump di licenziare Powell prima della fine del suo mandato come governatore, prevista per maggio del prossimo anno, avevano agitato gli investitori, provocando un calo significativo del dollaro.



La valuta statunitense ha comunque assorbito gli ultimi sviluppi con una certa tranquillità. Le borse asiatiche hanno mostrato un andamento generalmente misto, adeguandosi ai recenti forti rally o cali. Il Nikkei giapponese, per esempio, ha continuato la sua ritirata dal picco record raggiunto all'inizio della settimana, mentre il KOSPI sudcoreano ha registrato un forte rimbalzo dopo il calo al minimo di sei settimane del giorno precedente. La flessione del settore tecnologico di Wall Street è stata in gran parte superata, con il produttore giapponese di apparecchiature per il test dei chip Advantest che si è distinto come il principale guadagno in termini di punti indice sul Nikkei. Naturalmente, oltre alle valutazioni elevate, Trump viene indicato come una delle ragioni della rotta, con la sua amministrazione che sta valutando l'acquisizione di partecipazioni azionarie in aziende di chip come Intel, a poche settimane da accordi di condivisione dei ricavi senza precedenti con Nvidia e AMD. Anche il settore del commercio al dettaglio riceverà molta attenzione oggi, con Walmart che pubblicherà i suoi guadagni, offrendo un barometro utile per valutare la salute del consumatore negli USA.



Target, nel frattempo, ha subito una flessione mercoledì dopo che la società ha nominato l'insider Michael Fiddelke come amministratore delegato e ha mantenuto le previsioni annuali che erano state abbassate a maggio.