Il veto degli azionisti ferma Mediobanca su Banca Generali: cosa cambia nel risiko italiano





Il mercato azionario ha reagito prontamente a questa notizia. A Piazza Affari, nonostante la bocciatura, Banca Generali ha subito un calo, scendendo sotto la soglia dei 50 euro, chiudendo a 49,24 euro con un ribasso del 3,4%. Anche Mediobanca ha registrato una flessione, cedendo l'1,4% a 20,98 euro. Non sono state esenti da movimenti altre importanti realtà del panorama bancario italiano: MPS ha perso l'1,97% a 8,06 euro e Generali ha chiuso con un lieve calo dello 0,09%. Questo scenario evidenzia la sensibilità del settore a ogni mossa strategica.

Analizzando più a fondo il risultato del voto, si è evidenziata una netta divisione. Il fronte dei favorevoli all'offerta su Banca Generali ha rappresentato il 35% del capitale sociale, di cui il 25% proveniva da importanti investitori istituzionali e il restante 10% da investitori privati. Tra i contrari, che hanno pesato per un 10%, si è distinto il Gruppo Caltagirone, una presenza significativa nel panorama finanziario italiano.



Il gruppo degli astenuti, la cui astensione ha avuto lo stesso peso di un voto contrario, ha costituito il 32% del capitale, con una composizione variegata:

- il 20% da Delfin;

- il 5% dalle Casse Previdenziali italiane, incluse Enasarco, Enpam e Forense;

- il 3% da altri investitori istituzionali come Amundi, Anima e Tages;

- il 2% da Edizione Holding;

- il 2% da Unicredit.

Questo panorama riflette la complessa rete di interessi e le dinamiche di potere che caratterizzano il capitale di Mediobanca. È plausibile ipotizzare che il patto di consultazione, detentore del 7,8% del capitale, abbia espresso un voto a maggioranza favorevole, dato l'orientamento generale del 35% dei "sì". Va ricordato che Unipol aveva già disinvestito la sua quota del 2% a fine giugno, proprio quando il titolo di Mediobanca aveva toccato i suoi massimi, ben prima della data fissata per l'assemblea di settembre.





Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, ha espresso il suo rammarico per l'esito della votazione. Ha ringraziato coloro che hanno creduto e sostenuto il percorso di crescita e trasformazione dell'istituto, e che avevano appoggiato l'operazione su Banca Generali come tassello fondamentale per costruire un Wealth Manager di portata internazionale. Nagel ha definito l'esito come un’opportunità mancata per effetto del voto espresso, in particolare, da azionisti che, anche nell’attività di engagement, hanno manifestato un evidente conflitto di interesse, anteponendo quello relativo ad altre situazioni/asset italiani a quello di azionisti di Mediobanca. Ha poi aggiunto che risulta, infatti, evidente dal voto che coloro i quali non si sono trovati in questa posizione si sono espressi a favore (mercato in primis), in linea con le raccomandazioni dei proxy advisors internazionali. Ha sottolineato che si tratta, per ora, di un'opportunità sfumata per lo sviluppo non solo di Mediobanca, ma dell'intero sistema finanziario italiano.



Ciononostante, Piazzetta Cuccia intende mantenere il suo focus sull'esecuzione del piano "One Brand – One Culture", convinta della sua capacità di generare valore superiore rispetto all'alternativa che avrebbe potuto essere offerta da MPS.

Con la chiusura di questo capitolo, l'attenzione del mondo finanziario e del governo italiano si sposta ora su un'altra grande operazione nel risiko bancario, strettamente correlata all'esito del voto odierno: l'offerta di scambio di MPS su Mediobanca, che al momento registra un'adesione del 19,4%. Il mancato accordo su Banca Generali ha di fatto rimosso un potenziale ostacolo per il completamento dell'OPS di MPS, la cui scadenza è fissata per l'8 settembre. Questa operazione di MPS gode peraltro del supporto di soci di peso, presenti anche nell'azionariato di Mediobanca. Tra questi figurano il Gruppo Caltagirone e Delfin, ciascuno con una quota di circa il 9%. Altri azionisti di rilievo in MPS includono il Ministero dell’Economia con l'11,7% e Banco BPM, in sinergia con Anima, con il 9%.



La complessità del sistema bancario italiano si manifesta così in un intreccio di interessi e strategie che continuano a definirne il futuro.