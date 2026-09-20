La strana alleanza dei giganti della AI: chi sta davvero frenando il futuro?



Questo accordo avrebbe l'effetto diretto di ridurre il valore reale ricevuto dagli utenti che pagano abbonamenti mensili. È quasi commovente vedere dei competitor multimiliardari stringersi la mano in nome della salvezza dell'umanità, specialmente se il risultato è un prodotto che evolve meno velocemente di quanto il mercato richiederebbe.

La scintilla che ha fatto esplodere il caso risale al 12 settembre. In quella data, il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha pubblicato un saggio dove chiedeva una cooperazione di settore per rallentare i progressi a favore di protocolli di sicurezza avanzati. La risposta dei suoi rivali è stata immediata e pubblica: Sam Altman per OpenAI, Elon Musk per SpaceXAI e Demis Hassabis per Google DeepMind si sono dichiarati d'accordo. Ma secondo i querelanti la collaborazione era iniziata molto prima. Già nel luglio del 2026, diversi dipendenti di alto livello avevano firmato un documento che riconosceva la pressione competitiva come un ostacolo alla prudenza. Gli avvocati che rappresentano gli utenti di vari servizi sostengono che questo comportamento danneggi la libera concorrenza: "L'AI andrà rapidamente fuori dal controllo umano e potrebbe ucciderci tutti se permettiamo che la sicurezza e i protocolli siano controllati da accordi privati tra le società tecnologiche a scopo di lucro più potenti del mondo" .









Queste sono le parole di Nick Rowley, il legale alla guida della class action. I querelanti rappresentano una vasta platea di abbonati ai principali servizi di eCommerce e tecnologia:

- ChatGPT;

- Claude;

- Grok;

- Gemini;

- Google DeepMind.

Le aziende coinvolte non hanno rilasciato commenti ufficiali. Nondimeno, la questione tocca un nervo scoperto nella Regolamentazione del mercato tecnologico globale.

Se da un lato i leader del settore chiedono al governo degli Stati Uniti di mediare queste discussioni per evitare sanzioni, dall'altro la politica si spacca. Donald Trump ha respinto fermamente l'idea di nuove regole.

Il presidente ha descritto i tentativi di limitare la tecnologia come una sorta di cospirazione che potrebbe portare le aziende americane al fallimento. Il suo timore è che un eccesso di zelo normativo possa avvantaggiare la Cina, lasciando indietro i laboratori di ricerca di San Francisco e dintorni.

Mentre il fronte repubblicano segue questa linea, alcuni senatori come Josh Hawley si oppongono con forza a qualsiasi esenzione dalle leggi Antitrust per i giganti del web.





Secondo Hawley, non esiste alcuna possibilità che le società più potenti della storia ottengano il permesso di colludere sottraendosi alla sorveglianza delle autorità. Il rischio è che, con il pretesto della sicurezza, si voglia proteggere una posizione di dominio commerciale. Gli utenti paganti si trovano ora nel mezzo di una battaglia legale che mette in discussione l'essenza stessa dell'innovazione. Un mercato competitivo dovrebbe garantire responsabilità e progresso genuino: l'idea che i rivali decidano insieme quanto velocemente correre appare come una scorciatoia pericolosa per l'economia.

L'azione legale mette in luce come il confine tra etica e cartello sia estremamente sottile. Gli attori della vicenda non negano di voler collaborare, ma i consumatori chiedono che tale cooperazione passi attraverso leggi trasparenti approvate dal Congresso e non tramite strette di mano private. La trasparenza è un concetto che spesso fatica a trovare spazio negli uffici della Silicon Valley. Eppure, la posta in gioco è altissima: riguarda la velocità con cui la tecnologia trasformerà il lavoro e la società.



Le implicazioni di questa causa potrebbero ridefinire il modo in cui le autorità guardano alla AI e alla sua crescita.

Articolo redatto da Marisa Baresi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

Business

Articolo del 20/09/2026



