Wall Street conquista nuovi record: l'ondata guidata dai tagli della Federal Reserve



Le azioni di FedEx hanno dato un contributo significativo, balzando del 2,3% dopo aver superato le stime degli analisti per utili e ricavi trimestrali. La performance positiva della società di spedizioni è stata il risultato di rigorose misure di riduzione dei costi e della robustezza delle consegne sul territorio nazionale, che hanno compensato un indebolimento dei volumi internazionali. Anche il settore tecnologico ha brillato, trainato da colossi come Apple, le cui azioni sono salite del 3,2% in seguito a un aumento del prezzo obiettivo da parte di J.P. Morgan. Altrettanto importanti sono stati i guadagni di Palantir Technologies e Oracle, che hanno spinto il settore tecnologico dell'S&P 500 in rialzo dell'1,19%. Il mercato azionario si presentava comunque con una certa oscillazione nelle prime ore di contrattazione. Gli investitori stavano ancora analizzando attentamente le prospettive della Federal Reserve e le dichiarazioni di Stephen Miran, il più recente governatore e consigliere economico della Casa Bianca, che aveva parlato a CNBC venerdì mattina.



L'idea che la Federal Reserve possa muoversi verso un allentamento del proprio obiettivo di inflazione è certamente una ricetta per un'economia "surriscaldata", un fattore che tradizionalmente si traduce in benefici per le azioni. Sette degli undici settori dell'S&P 500 hanno chiuso in positivo, ma i titoli energetici hanno rappresentato la principale zavorra. Ecco i valori di chiusura degli indici principali:

- Il Dow Jones Industrial Average ha segnato un incremento di 172,85 punti, pari allo 0,37%, raggiungendo quota 46.315,27. - L'S&P 500 ha guadagnato 32,40 punti, con un aumento dello 0,49%, chiudendo a 6.664,36. - Il Nasdaq Composite è cresciuto di 160,75 punti, ovvero lo 0,72%, attestandosi a 22.631,48. La settimana si è conclusa con risultati decisamente positivi per tutti i principali indici: l'S&P 500 ha registrato un aumento dell'1,2%, il Nasdaq ha guadagnato il 2,2% e il Dow Jones Industrial Average ha aggiunto l'1,05%. Il mercato delle small cap, rappresentato dall'indice Russell 2000, ha invece subito un calo dello 0,71% dopo aver toccato brevemente un massimo storico intraday.



Aveva chiuso su un record storico il giovedì, un traguardo che non raggiungeva da novembre 2021. Le small cap storicamente mostrano una correlazione inversa con i tassi di interesse, quindi beneficiano in modo sproporzionato da tassi più bassi. Sul fronte geopolitico, il presidente Trump e la sua controparte cinese, Xi Jinping, hanno avuto un colloquio telefonico. In seguito, Trump ha dichiarato che i due leader avevano compiuto progressi su un accordo relativo a TikTok e avevano concordato un incontro di persona già il prossimo mese in Corea del Sud. Ma, un altro elemento di incertezza è emerso con il blocco da parte del Senato di un disegno di legge per il finanziamento a breve termine, aumentando la probabilità di uno shutdown del governo degli Stati Uniti. Nonostante il mese di settembre sia tradizionalmente considerato sfavorevole per le azioni statunitensi – l'S&P 500 ha perso in media l'1,4% in questo mese dal 2000, secondo i dati di LSEG – i tre principali indici di Wall Street hanno mostrato una performance positiva finora.



Tra le altre notizie sui singoli titoli, Lennar ha registrato una diminuzione del 4,2%. Il costruttore di case aveva annunciato un utile inferiore nel terzo trimestre e previsioni di consegne per il quarto trimestre al di sotto delle aspettative. La notizia ha avuto ripercussioni sul valore delle sue azioni. Al contrario, Paramount Skydance ha fatto un balzo del 5,9% dopo che un report di CNBC ha fornito maggiori dettagli sulla potenziale offerta della media company per Warner Bros Discovery, le cui azioni sono aumentate del 3,4%. Un'offerta potrebbe arrivare più tardi del previsto, stando sempre a CNBC. Infine, un'analisi più dettagliata del mercato mostra che i titoli in calo hanno superato quelli in rialzo con un rapporto di 1,43 a 1 sul NYSE e di 1,42 a 1 sul Nasdaq. L'S&P 500 ha registrato 30 nuovi massimi di 52 settimane e 17 nuovi minimi, mentre il Nasdaq Composite ha contabilizzato 151 nuovi massimi e 54 nuovi minimi.