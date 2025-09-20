Un segnale forte per l'Italia: il giudizio di Fitch conferma la rotta economica



Ecco la situazione attuale dei rating delle principali agenzie:

- Fitch: BBB+ con outlook stabile - Moody's: Baa3 con outlook positivo - S&P: BBB+ con outlook stabile - Dbrs: BBB (high) con outlook positivo Le previsioni di Fitch indicano una continua e graduale diminuzione del deficit pubblico tra il 2025 e il 2027. Per l'anno in corso, il disavanzo è previsto al 3,1% del PIL. Il debito pubblico, ciononostante, è atteso in crescita fino al 137,6% nel 2026, una dinamica che riflette gli aggiustamenti legati agli oneri del superbonus. Si tratta di una percentuale decisamente più elevata rispetto alla media dei Paesi con rating BBB, che nel 2024 si attestava al 57,3%. Nonostante questo, si prevede una riduzione dei rischi sia in termini di finanziamento sia di sostenibilità complessiva. Guardando alla crescita economica, Fitch stima per l'Italia un aumento dello 0,6% nel 2025, per poi accelerare a una media dello 0,8% nel biennio 2026-2027.



La domanda interna, in particolare gli investimenti, emergerà come motore essenziale per la crescita a breve termine. Questo contribuirà a compensare la relativa debolezza del settore estero, un fattore importante per la stabilità economica del Paese. Il sistema bancario, inoltre, mostra fondamentali robusti, aggiungendo un ulteriore strato di sicurezza al quadro economico. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha accolto con soddisfazione il giudizio di Fitch, sottolineando come il lavoro svolto abbia permesso all'Italia di intraprendere la strada giusta. Egli ha commentato: Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l'Italia sulla giusta strada.

Una dichiarazione che rimarca l'impegno costante per il consolidamento della posizione economica nazionale.