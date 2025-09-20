Il Bitcoin decolla dopo il taglio dei tassi della Fed: nuove vette all'orizzonte?



Un panorama che ci porta a considerare con attenzione la reazione del Bitcoin e le sue prospettive future, specialmente per il 2025. La politica monetaria più flessibile ha indubbiamente portato un sollievo tangibile ai mercati finanziari. Ciononostante, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha avvertito che i rischi non sono svaniti del tutto: l'inflazione non è ancora pienamente sotto controllo e il mercato del lavoro mostra segnali di rallentamento. Questi fattori delineano un contesto di cautela, dove gli investitori devono trovare un equilibrio tra la ricerca di rendimenti e la protezione dalla volatilità. Con tutto ciò, le prospettive sembrano favorire il Bitcoin e, più in generale, il mercato delle criptovalute. Questi asset sono spesso considerati speculativi, diventando più attraenti proprio durante le fasi di abbondante liquidità. Un ulteriore, significativo impulso per il settore delle criptovalute è giunto dall'approvazione, da parte della SEC, di nuovi standard di quotazione per i prodotti negoziati in borsa legati alle criptovalute.



Questa decisione apre scenari di maggiore partecipazione da parte degli investitori istituzionali. Guardando all'ultima parte del 2025, si può considerare il Bitcoin in una fase rialzista, sostenuta da tassi più bassi e da una maggiore apertura normativa negli Stati Uniti. Eeppure, la persistenza di rischi macroeconomici e finanziari impone agli investitori di mantenere alta la vigilanza. Una politica monetaria flessibile da un lato e un interesse istituzionale crescente dall'altro potrebbero benissimo determinare se la criptovaluta riuscirà a consolidarsi al di sopra dei 120.000 dollari o se, invece, affronterà una nuova fase di correzione. Questo scenario favorirà una rotazione degli investimenti dai fondi monetari e dal reddito fisso, dove ancora sono allocati circa 7,2-7,5 trilioni di dollari, verso asset più rischiosi come azioni e criptovalute. Il Bitcoin ha già mostrato una reazione evidente, riconquistando la fascia di prezzo tra i 115.000 e i 116.000 dollari. L'open interest dei derivati ha raggiunto massimi storici e la capitalizzazione del mercato crypto, escludendo il Bitcoin e l'Ethereum, ha superato gli 1,16 trilioni di dollari.



Gli indicatori on-chain, cioè quelli basati sui dati registrati sulla blockchain, come lo Z-Score MVRV, confermano la ripresa in atto. I trader di Polymarket, inoltre, assegnano una probabilità del 62% che il Bitcoin possa superare i 130.000 dollari entro la fine dell'anno. I mercati dei futures avevano in precedenza scontato una probabilità di solo il 50% per 4-5 tagli entro il 2025. Nondimeno, il quadro generale suggerisce che la Fed sia disposta ad accelerare l'allentamento monetario, qualora le condizioni lo rendessero necessario. Di fronte a uno scenario così dinamico, si mantiene una posizione moderatamente risk-on, prevedendo che il Bitcoin possa superare il suo picco di 124.000 dollari entro ottobre, mentre l'Ethereum potrebbe finalmente oltrepassare la soglia dei 5.000 dollari. Le discussioni sulla Strategic Bitcoin Reserve (SBR) a Washington, supportate da figure di spicco come Michael Saylor e la senatrice repubblicana del Wyoming, Cynthia Lummis, tra le principali promotrici della legislazione sulla struttura del mercato degli asset digitali, potrebbero aggiungere ulteriore slancio a questo rally, qualora gli investitori iniziassero a considerare seriamente tale possibilità.



Nel frattempo, il successo del Bitcoin si rivela sempre più evidente. Gli advisor finanziari con oltre 100 milioni di dollari in gestione stanno accelerando i loro investimenti negli ETF su Bitcoin, ovvero quei fondi negoziati in borsa che replicano l'andamento del prezzo della criptovaluta. Essi detengono attualmente 167.274 BTC, il 54% delle posizioni dichiarate, registrando una crescita del 30% rispetto al trimestre precedente. Nel secondo trimestre del 2025, le partecipazioni istituzionali sono schizzate a 33,4 miliardi di dollari, un aumento del 57%, superando sia la crescita del prezzo del Bitcoin, al 30%, sia quella del mercato ETF, al 45%. Tra gli investimenti più significativi si distinguono:

- Harvard: 116 milioni di dollari in IBIT di BlackRock;

- JPMorgan: più 203 milioni di dollari;

- Wells Fargo: più 148 milioni di dollari. Morgan Stanley e Goldman Sachs, d'altra parte, hanno ridotto le loro posizioni.



Questa tendenza generale evidenzia una chiara integrazione del Bitcoin nei canali di wealth management, la gestione patrimoniale per privati e aziende. L'allocazione stabile da parte degli advisor potrebbe così trasformare il Bitcoin in una riserva di valore simile all'oro, generando una domanda passiva e duratura capace di sostenere il mercato nel lungo periodo.