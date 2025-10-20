FTSE MIB vola: cosa spinge Milano e quali azioni brillano (e quali frenano)

La Borsa Italiana ha iniziato la settimana con un notevole slancio. Il FTSE MIB ha guadagnato l'1,5%, chiudendo a 42.393 punti. Questo rialzo è stato alimentato da un clima di ottimismo che ha pervaso i mercati azionari globali, sostenuto da sviluppi positivi in diverse aziende chiave quotate a Piazza Affari.

Alcuni nomi hanno brillato in particolare, catturando l'attenzione degli investitori con performance robuste. Tra le società che hanno trainato l'indice si distingue STMicroelectronics. Il titolo del colosso dei semiconduttori ha registrato un avanzamento del 4,6%, dopo aver annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie. L'azienda ha infatti acquistato 292.850 azioni ordinarie tra il 13 e il 17 ottobre, portando le sue partecipazioni in tesoreria a 19,94 milioni di azioni, cifra che corrisponde al 2,2% del capitale complessivo.



Un altro protagonista del rialzo è stato Leonardo, l'azienda attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. Le sue azioni sono salite del 4,3% dopo che la Svizzera ha confermato l'acquisto di un sistema radar mobile a corto raggio. Questo sistema sarà impiegato per il monitoraggio dello spazio aereo del Paese elvetico, una commessa che rafforza ulteriormente il posizionamento internazionale di Leonardo.

Anche il settore finanziario ha mostrato segnali di forza, con banche di peso come UniCredit e Intesa Sanpaolo che hanno registrato aumenti del 2,8% e del 2,1% rispettivamente. Un'analisi da parte di Barclays ha suggerito che, sebbene le banche italiane possano affrontare una leggera pressione sul reddito netto da interessi nel terzo trimestre, la loro solidità di base rimane intatta. La banca ha persino ribadito un giudizio Overweight su BPER Banca, che ha guadagnato il 3,3%, fissando un prezzo obiettivo di 12,5 euro.


Tale valutazione positiva si basa sulle sinergie derivanti dall'acquisizione di BP Sondrio, che ha visto le sue azioni salire del 3,9%.

Non tutte le aziende, comunque, hanno partecipato a questo coro di crescita. Lottomatica ha registrato un calo del 2,8%. Questo ribasso potrebbe essere frutto di prese di profitto dopo recenti apprezzamenti, ma anche di una rotazione settoriale, con gli investitori che spostano i capitali in vista di cambiamenti normativi nel settore. Parallelamente, Ferrari ha segnato una lieve flessione dello 0,1%, un dato che si aggiunge a un trend negativo che ha visto il titolo scendere del 14% nell'ultimo mese e del 16,8% dall'inizio dell'anno.

Il mercato di Milano, dunque, riflette una complessa interazione di fattori globali e specifiche dinamiche aziendali, offrendo uno spaccato interessante sulle forze che modellano l'attuale panorama degli investimenti.


FTSE MIB vola: cosa spinge Milano e quali azioni brillano (e quali frenano)
