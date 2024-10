Rating positivi per l’Italia, ma il debito resta un’incognita



Le agenzie di rating Standard & Poor's e Fitch hanno espresso valutazioni positive sull’Italia, confermando la solidità del paese a fronte dei suoi obblighi finanziari. Fitch, in particolare, ha migliorato il suo outlook da stabile a positivo, motivando la scelta con la recente performance fiscale più solida e l’impegno del governo nei confronti delle regole europee.

Un giudizio positivo, ma ...

Nonostante il giudizio positivo, entrambe le agenzie hanno sottolineato la preoccupazione per l’elevato debito pubblico italiano, che pesa sul rating e limita la capacità del governo di investire nella crescita. Standard & Poor's ha affermato che, con il 135% del Pil nel 2024, il debito italiano è uno dei più alti al mondo e si muoverà verso il 138% nel 2027. Fitch, pur prevedendo un miglioramento del debito a partire dal 2028, ha sottolineato come nel 2026 il debito raggiungerà il 136,3% del pil a causa degli aggiustamenti legati al Superbonus.

L’impatto del Superbonus

Il Superbonus, il programma di incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici, ha pesato in modo significativo sull’aumento del debito pubblico. Entrambe le agenzie hanno sottolineato come gli aggiustamenti legati al programma, ovvero i pagamenti da parte dello stato per i lavori effettuati dai cittadini, abbiano contribuito a un aumento del debito pubblico.

La crescita economica in prospettiva

Le agenzie hanno espresso ottimismo sulla crescita economica italiana. Standard & Poor's prevede un’espansione del Pil dell’1% tra il 2024 e il 2025, mentre Fitch stima una crescita dello 0,7% nel 2024 e dell’1,1% nel 2025.

Un contesto internazionale delicato

I giudizi positivi arrivano in un contesto internazionale delicato, segnato da una guerra in corso, dall’inflazione e dall’incertezza economica. Le agenzie di rating, pur riconoscendo la solidità del sistema economico italiano, hanno sottolineato la necessità di una gestione oculata del debito pubblico per sostenere la crescita a lungo termine.