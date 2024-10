L’oro vola: prezzi record e tensioni geopolitiche lo agevolano



L’oro ha superato per la prima volta il tetto dei $2.700 per oncia, raggiungendo un nuovo massimo storico, spinto dalle preoccupazioni per l’escalation dei conflitti in Medio Oriente e per la corsa alle elezioni negli Stati Uniti. Gli investitori cercano rifugio nell’oro in tempi di incertezza.

Le tensioni geopolitiche spingono il prezzo dell’oro

I mercati guardano con preoccupazione agli sviluppi in Medio Oriente. Il gruppo militante libanese Hezbollah ha dichiarato di essere passato a una nuova fase di escalation nella sua guerra contro Israele, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha giurato di proseguire le guerre in Libano e a Gaza. L’uccisione del leader di Hamas, Yahya Sinwar, da parte di Israele, ha ulteriormente aggravato la situazione. Gli investitori, in un contesto di incertezza geopolitica ed economica, si rifugiano nell’oro.

Le previsioni degli addetti ai lavori

Il metallo giallo è una delle materie prime più performanti del 2024, con guadagni superiori al 30% quest’anno. L’ottimismo sul taglio dei tassi ha alimentato i guadagni più recenti, quando la Fed ha dato il via al suo ciclo di allentamento. Il forte acquisto da parte delle banche centrali ha anche contribuito a sostenere i prezzi dell’oro. Anche gli investitori occidentali hanno contribuito a far salire i prezzi, dopo essere rimasti in gran parte in disparte nella prima metà dell’anno. I commercianti, i raffinatori e i minatori della London Bullion Market Association prevedono che i prezzi saliranno a circa $2.917 per oncia entro la fine di ottobre 2025.

BofA: ecco perché l’oro sarà l’asset preferito

Secondo gli esperti di Bank of America, l’oro è sempre più attraente in quanto gli altri beni tradizionali “rifugio” sono esposti a rischi crescenti. Gli analisti di BofA spiegano che poiché si prevede che il debito degli Stati Uniti continuerà a salire, l’offerta di Treasury è a rischio. L’aumento dei pagamenti dei tassi di interesse in rapporto al PIL renderà l’oro un asset interessante nei prossimi anni. L’aumento della spesa non è solo un problema degli Stati Uniti. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che la nuova spesa potrebbe raggiungere il 7%-8% del PIL mondiale entro il 2030.