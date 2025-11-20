La spinta di Nvidia e l'enigma dei tassi: quali investimenti azionari Europa sono in crescita



Ottimo anche il rimbalzo di Leonardo con un +2,89%. Il settore europeo della difesa ha recuperato parte dell'ottimismo perso in precedenza a causa delle indiscrezioni riguardanti un potenziale accordo di pace tra gli USA e la Russia per l'Ucraina. Questa iniziativa, che pare abbia tagliato fuori l'Europa dalle negoziazioni, aveva creato un iniziale senso di incertezza.

Non solo Milano ha sorriso. Francoforte è salita dello 0,31%, Londra ha guadagnato lo 0,16% e Parigi ha chiuso a +0,34%. Amsterdam e Madrid hanno segnato aumenti più cauti, rispettivamente +0,17% e +0,33%. L'analisi sull'andamento dei mercati finanziari globali deve tenere conto della prudenza che circonda l'economia reale. Mentre i mercati finanziari mostrano cauto progresso, i consumatori europei rimangono guardinghi. L'ultimo sondaggio ha evidenziato che la fiducia nella zona euro è rimasta stabile a novembre, attestandosi a -14,2. Questo dato è inferiore alle stime più ottimistiche fornite da alcuni economisti. Nel complesso della UE, il sentimento è sceso leggermente a -13,6, segnando un calo di 0,1 punti.





Il buon umore mattutino dell'Europa era stato anticipato dall'Asia, con Tokyo in forte crescita (+2,65%). Pure Wall Street ha fornito una spinta positiva. La piazza americana, pur avendo rallentato dopo un avvio eccezionale, continua a muoversi in territorio positivo: l'indice Dow Jones Industrial Average segna +0,54%, l'S&P 500 è a +0,54% e il Nasdaq Composite è in rialzo dello 0,74%. L'attenzione rimane focalizzata su Nvidia. Ieri sera, dopo la chiusura delle borse americane, l'azienda ha presentato risultati e prospettive che hanno superato il consensus. I dati hanno sottolineato una domanda straordinaria di chip per l'AI. Nvidia ha comunque limato i guadagni attestandosi a +0,24% durante la sessione.

Anche il colosso della distribuzione Walmart ha presentato conti che hanno superato le aspettative. Le sue azioni sono salite del 6,3%. L'azienda ha tratto beneficio dalla forte espansione dell'eCommerce, cresciuto del 27% su base annua.



C'è stata anche una solida performance

- nel settore grocery. A una doppia lettura si presta l'attesissimo rapporto sull'occupazione di settembre. Questo dato, uscito dopo la sospensione dovuta al lungo shutdown, è cruciale per le decisioni della Federal Reserve. I posti di lavoro creati sono risultati più del doppio rispetto alle stime: 119 mila contro i 50 mila previsti. Nondimeno, il tasso di disoccupazione è salito più del previsto, raggiungendo il 4,4% dal 4,3% precedente. La situazione per la Fed in vista della riunione di dicembre resta ingarbugliata. Prima della pubblicazione di questi dati sul lavoro, le probabilità di un taglio dei tassi di 25 punti base erano già scese, attestandosi al 33% secondo i future

- sui Fed Funds di CME FedWatch, in calo rispetto al 50% precedente.

I dati macroeconomici del giorno non hanno innescato grandi scossoni sul mercato dei cambi. L'euro-dollaro si mantiene particolarmente stabile a 1,153. Pure il Bitcoin non ha trovato slancio dalla trimestrale di Nvidia.



Si è limitato a fermare l'emorragia, scambiando intorno ai 90.292 dollari. Tra le materie prime, il petrolio stenta a recuperare. Questo è dovuto in parte al fatto che il giorno precedente non sono state imposte nuove sanzioni degli USA alla Russia.

I future

- di gennaio per il Brent e il Wti sono scesi rispettivamente di circa lo 0,2%-0,4%. I prezzi si attestano a 63,36 dollari al barile e 59,02 dollari. Seduta debole anche per l'oro. Lo spot gold

- è scambiato a 4069 dollari l'oncia (-0,22%). Ha superato, seppure di poco, il contratto dicembre 2025, che mostra un prezzo di 4067,15 dollari l'oncia (-0,38%).

Ritornando a Piazza Affari, le blue chip hanno offerto spunti interessanti, in linea con gli investimenti azionari Europa. Oltre a Leonardo, un'altra compagnia nel settore della difesa e cantieristica potrebbe presto entrare nell'indice principale. Si tratta di Fincantieri, in rialzo dello 0,43%. Secondo le indiscrezioni raccolte da Reuters, la società farà con alta probabilità il suo ingresso nel FTSE MIB durante la revisione trimestrale prevista per fine dicembre.



Uno studio citato dall'agenzia suggerisce che Fincantieri prenderà il posto di Hera o Diasorin. Queste sono attualmente tra le società con il peso minore nell'indice delle principali blue chip.

Tra i titoli più brillanti del giorno a Milano figurano anche utility essenziali come:

- Italgas +2,21%;

- A2a +2,17%.

Il settore del lusso ha visto Moncler in evidenza, con un +0,93%. Cresce intanto l'attesa per possibili nuove acquisizioni da parte del gruppo Prada, il quale starebbe valutando anche Giorgio Armani.

Le banche hanno ripreso quota. Questo è un settore ben comprato a livello europeo, dove BNP Paribas ha registrato un notevole +4,83% dopo aver alzato l'obiettivo del Cet1 ratio

- al 13% entro il 2027. A Milano, gli istituti di credito hanno performato bene: Montepaschi ha guadagnato l'1,43%, Mediobanca l'1,66% e Unicredit l'1,42%. Tra i titoli finanziari, Azimut archivia una seduta positiva con +1,84%.



Anche Poste Italiane è salita dell'1,35% in seguito all'avvio della copertura da parte di Goldman Sachs con rating neutral. I ribassi hanno colpito principalmente Stellantis, in calo del -3,04%. Altri titoli in rosso includono Nexi -2,48%, Stm -2,11% e Prysmian -0,87%. Fuori dal paniere principale, i titoli ex Mediaset hanno mostrato vigore, grazie ai risultati robusti dei primi nove mesi del 2025, con utile e free cash flow

- in forte crescita. MFE A ha guadagnato +2,22% e MFE B +1,3%. Infine, Cir si è apprezzata del 6,54% dopo aver annunciato un accordo per rilevare la partecipazione del 40,23% in Kos detenuto da F2i Healthcare.