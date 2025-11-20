La nuova era dell'energia: i segreti di Octopus Energy che spingono la transizione energetica italiana



Le sfide della transizione energetica richiedono risposte rapide e innovative. Le utility devono affrontare la digitalizzazione dei processi, garantire la resilienza delle infrastrutture e rimodellare completamente le strategie per una gestione più efficiente delle risorse. La giornata si aprirà immediatamente con un confronto di altissimo livello, presentando visioni e dati cruciali per comprendere la direzione del settore. Ecco alcuni dei protagonisti chiave che interverranno nella sessione di apertura:

- Greg Jackson, Founder and CEO Octopus Energy;

- Federico Negri, Chief B2C Commercial Officer Fastweb+Vodafone;

- Massimo Bello, Head of BU Energia PostePay;

- Giovanna Marzolla, Marketing, Communication & Digital Channels Director Edison Energia;

- Sandro Bosso, CEO Dolomiti Energia. La plenaria di apertura, cuore pulsante dell’evento, si concentrerà in particolare sulla triade composta da dati, evoluzione tecnologica e l’introduzione di nuovi modelli di go-to-market

- in risposta diretta ai bisogni mutevoli del consumatore.



Sarà Giovanna Marzolla di Edison Energia ad aprire i lavori con una presentazione focalizzata sui nuovi bisogni, delineando con precisione le aspettative attuali e le priorità percepite dai consumatori di energia. A portare una prospettiva di respiro internazionale sarà Greg Jackson, fondatore e Amministratore Delegato di Octopus Energy, una delle realtà più disruptive e innovative nel panorama europeo. Il suo intervento, intitolato The Power of Energy that Wins Customers. Culture and Brand as Key Strategic Levers e moderato da Giuseppe Stigliano, Professore di Marketing ed Executive Advisor, fornirà una visione concreta. Si esplorerà come un modello culturale basato sulla trasparenza, l'agilità operativa e la centralità assoluta del cliente possa trasformarsi in una potente leva strategica. Questo approccio genera valore duraturo e assicura una chiara differenziazione in un mercato energetico intensamente competitivo.

Il settore vive una stagione di rinnovamento profondo, caratterizzata da significative fluttuazioni di prezzo, l’emergere di tecnologie di frontiera e l’ingresso inatteso di attori non tradizionali.



Il panel dedicato a questo scenario sfidante esplorerà le leve strategiche che le società di vendita di energia e gas devono azionare per preservare la propria competitività in questa era dinamica e in continua trasformazione. La digitalizzazione utility non è più un optional, ma la leva fondamentale per ottenere efficienza e semplificazione dei processi interni, aspetti decisivi per la sopravvivenza aziendale. Anche la sostenibilità si è consolidata come un vero e proprio asset competitivo. Si osserva poi un ruolo sempre più rilevante di aziende provenienti dal mondo delle telco, delle startup e delle big tech

- che stanno contaminando il mercato con approcci, competenze e tecnologie prima inesistenti. A guidare questa discussione cruciale sarà Romina Maurizi, Direttrice Responsabile di Quotidiano Energia, affiancata da manager di peso come Federico Negri di Fastweb+Vodafone, Massimo Bello di PostePay e Sandro Bosso di Dolomiti Energia.



Queste realtà aziendali stanno interpretando l'innovazione non solo come uno strumento di reazione, ma come la via maestra per un nuovo posizionamento strategico e per la crescita futura.

Lo sguardo si sposterà poi sull'evoluzione del legame tra le utility e la clientela, tema centrale della tavola rotonda. Il dibattito verterà su come il rapporto evolverà nei prossimi cinque anni, mettendo in luce il ruolo essenziale dei dati, dell’AI (intelligenza artificiale) e dei nuovi ecosistemi digitali. Questi elementi sono decisivi nella costruzione di modelli di business più avanzati e, soprattutto, più trasparenti. La sfida più impellente per le aziende è trasformare i dati di consumo grezzi in esperienze personalizzate e mirate. Ciononostante, è imprescindibile rafforzare la fiducia e la chiarezza in un mercato che i consumatori percepiscono ancora come estremamente complesso e opaco. La discussione vedrà protagonisti figure di spicco come Giancarlo Gargiulo, CEO di Optima Italia, Alicia Matilda Lubrani, CEO di Pulsee Luce e Gas, e Alessandro Sgroi, Regional Vice President Sales Energy, Utilities, Manufacturing and Automotive di Salesforce.



L’energia sta rapidamente evolvendo, diventando sempre più il punto di accesso per relazioni a valore aggiunto che includono servizi integrati legati alla mobilità, alla smart home

- e alle emergenti comunità energetiche. L'innovazione resta la chiave maestra per costruire fiducia, efficienza e engagement

- nel mercato energetico di domani. L’undicesima edizione di Utility Day conferma la sua autorevolezza, attirando numerosi Top Manager

- del settore. Tra i nomi di spicco che saranno presenti all'evento, oltre a quelli già citati, figurano:

- Alessandro Randon, CEO Alperia;

- Paolo Robutti, Deputy Ceo Iren Mercato;

- Giorgio Tomassetti, CEO Octopus Energy Italia;

- Massimo Brizi, CEO NeN;

- Giancarlo Gargiulo, CEO Optima Italia. Questo evento rappresenta l'hub di riferimento per l'intera filiera dell'energia, combinando contenuti di alta specializzazione con opportunità di networking di qualità e una forte ispirazione internazionale.



La conferenza del 2024 è progettata per anticipare i trend, dare voce ai principali protagonisti e offrire una visione concreta sulle strategie che guideranno la trasformazione energetica del Paese nei prossimi anni.