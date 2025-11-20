La nuova era dell'energia: i segreti di Octopus Energy che spingono la transizione energetica italiana

Il futuro del mercato energetico italiano si definisce tra i dati, la tecnologia e le nuove strategie di ingaggio del cliente. Il prossimo 25 novembre, l’undicesima edizione di Utility Day tornerà al NH Congress Centre di Assago, in provincia di Milano, per offrire la piattaforma di discussione più autorevole del settore, riunendo più di 1.200 professionisti tra operatori, fornitori di tecnologia e stakeholder istituzionali. L’evento, organizzato da IKN Italy, si concentra su un tema centrale: la navigazione in un mercato energetico estremamente fluido nell'era dell'intelligenza.
Le sfide della transizione energetica richiedono risposte rapide e innovative. Le utility devono affrontare la digitalizzazione dei processi, garantire la resilienza delle infrastrutture e rimodellare completamente le strategie per una gestione più efficiente delle risorse. La giornata si aprirà immediatamente con un confronto di altissimo livello, presentando visioni e dati cruciali per comprendere la direzione del settore. Ecco alcuni dei protagonisti chiave che interverranno nella sessione di apertura:
- Greg Jackson, Founder and CEO Octopus Energy;
- Federico Negri, Chief B2C Commercial Officer Fastweb+Vodafone;
- Massimo Bello, Head of BU Energia PostePay;
- Giovanna Marzolla, Marketing, Communication & Digital Channels Director Edison Energia;
- Sandro Bosso, CEO Dolomiti Energia. La plenaria di apertura, cuore pulsante dell’evento, si concentrerà in particolare sulla triade composta da dati, evoluzione tecnologica e l’introduzione di nuovi modelli di go-to-market
- in risposta diretta ai bisogni mutevoli del consumatore.
Sarà Giovanna Marzolla di Edison Energia ad aprire i lavori con una presentazione focalizzata sui nuovi bisogni, delineando con precisione le aspettative attuali e le priorità percepite dai consumatori di energia. A portare una prospettiva di respiro internazionale sarà Greg Jackson, fondatore e Amministratore Delegato di Octopus Energy, una delle realtà più disruptive e innovative nel panorama europeo. Il suo intervento, intitolato The Power of Energy that Wins Customers. Culture and Brand as Key Strategic Levers e moderato da Giuseppe Stigliano, Professore di Marketing ed Executive Advisor, fornirà una visione concreta. Si esplorerà come un modello culturale basato sulla trasparenza, l'agilità operativa e la centralità assoluta del cliente possa trasformarsi in una potente leva strategica. Questo approccio genera valore duraturo e assicura una chiara differenziazione in un mercato energetico intensamente competitivo.
Il settore vive una stagione di rinnovamento profondo, caratterizzata da significative fluttuazioni di prezzo, l’emergere di tecnologie di frontiera e l’ingresso inatteso di attori non tradizionali.
Il panel dedicato a questo scenario sfidante esplorerà le leve strategiche che le società di vendita di energia e gas devono azionare per preservare la propria competitività in questa era dinamica e in continua trasformazione. La digitalizzazione utility non è più un optional, ma la leva fondamentale per ottenere efficienza e semplificazione dei processi interni, aspetti decisivi per la sopravvivenza aziendale. Anche la sostenibilità si è consolidata come un vero e proprio asset competitivo. Si osserva poi un ruolo sempre più rilevante di aziende provenienti dal mondo delle telco, delle startup e delle big tech
- che stanno contaminando il mercato con approcci, competenze e tecnologie prima inesistenti. A guidare questa discussione cruciale sarà Romina Maurizi, Direttrice Responsabile di Quotidiano Energia, affiancata da manager di peso come Federico Negri di Fastweb+Vodafone, Massimo Bello di PostePay e Sandro Bosso di Dolomiti Energia.
Queste realtà aziendali stanno interpretando l'innovazione non solo come uno strumento di reazione, ma come la via maestra per un nuovo posizionamento strategico e per la crescita futura.
Lo sguardo si sposterà poi sull'evoluzione del legame tra le utility e la clientela, tema centrale della tavola rotonda. Il dibattito verterà su come il rapporto evolverà nei prossimi cinque anni, mettendo in luce il ruolo essenziale dei dati, dell’AI (intelligenza artificiale) e dei nuovi ecosistemi digitali. Questi elementi sono decisivi nella costruzione di modelli di business più avanzati e, soprattutto, più trasparenti. La sfida più impellente per le aziende è trasformare i dati di consumo grezzi in esperienze personalizzate e mirate. Ciononostante, è imprescindibile rafforzare la fiducia e la chiarezza in un mercato che i consumatori percepiscono ancora come estremamente complesso e opaco. La discussione vedrà protagonisti figure di spicco come Giancarlo Gargiulo, CEO di Optima Italia, Alicia Matilda Lubrani, CEO di Pulsee Luce e Gas, e Alessandro Sgroi, Regional Vice President Sales Energy, Utilities, Manufacturing and Automotive di Salesforce.
L’energia sta rapidamente evolvendo, diventando sempre più il punto di accesso per relazioni a valore aggiunto che includono servizi integrati legati alla mobilità, alla smart home
- e alle emergenti comunità energetiche. L'innovazione resta la chiave maestra per costruire fiducia, efficienza e engagement
- nel mercato energetico di domani. L’undicesima edizione di Utility Day conferma la sua autorevolezza, attirando numerosi Top Manager
- del settore. Tra i nomi di spicco che saranno presenti all'evento, oltre a quelli già citati, figurano:
- Alessandro Randon, CEO Alperia;
- Paolo Robutti, Deputy Ceo Iren Mercato;
- Giorgio Tomassetti, CEO Octopus Energy Italia;
- Massimo Brizi, CEO NeN;
- Giancarlo Gargiulo, CEO Optima Italia. Questo evento rappresenta l'hub di riferimento per l'intera filiera dell'energia, combinando contenuti di alta specializzazione con opportunità di networking di qualità e una forte ispirazione internazionale.
La conferenza del 2024 è progettata per anticipare i trend, dare voce ai principali protagonisti e offrire una visione concreta sulle strategie che guideranno la trasformazione energetica del Paese nei prossimi anni.
