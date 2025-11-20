La grande scommessa su 50mila dipendenti: cosa cambia in FS Italiane con l'AI di Microsoft



L'obiettivo primario è modernizzare la gestione e aumentare la competitività sul mercato internazionale. Il cuore di questa intesa risiede nell'introduzione di strumenti avanzati per la produttività.

Più di 50mila professionisti del Gruppo FS avranno presto accesso a Microsoft 365 Copilot, l’assistente basato sull’AI progettato per ottimizzare il lavoro quotidiano. L'adozione di questa tecnologia non può però prescindere da un piano di sostegno robusto. Per questo l'accordo include programmi specifici volti a elevare le competenze digitali. Questi percorsi formativi mirano ad assicurare che l'AI diventi un supporto concreto e un catalizzatore per l’evoluzione culturale. Questo passaggio segna una vera e propria rivoluzione.

L'amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, ha descritto la partnership come un ulteriore tassello nella strategia di rinnovamento. A suo parere, l’Intelligenza Artificiale ci permette di innovare i processi, valorizzare le competenze e contribuire a una mobilità sempre più attenta alle persone.



Ha evidenziato che la tecnologia diventa uno strumento cruciale per la crescita professionale dei dipendenti. Mette, infatti, la conoscenza e le nuove tecnologie al servizio dello sviluppo del Paese. I vantaggi attesi da questa massiccia implementazione si misurano su diversi fronti operativi e strategici:

- L’efficienza operativa aumenterà notevolmente, grazie allo snellimento dei processi aziendali e alla riduzione del tempo speso in attività ripetitive;

- Le persone saranno protagoniste del cambiamento, poiché gli strumenti basati sull'AI libereranno i dipendenti, permettendo loro di concentrarsi su mansioni a maggiore valore aggiunto;

- I progetti strategici vedranno un impulso significativo, portando a prodotti e servizi per l’ecosistema ferroviario più personalizzati, efficienti e reattivi.

La collaborazione non è nata dal nulla, ma si basa su un rapporto consolidato negli anni tra il Gruppo FS e Microsoft, due realtà da tempo impegnate in progetti di innovazione congiunti.

Anche Judson Althoff, CEO di Microsoft Commercial Business, ha espresso grande soddisfazione per l'intesa, sottolineando l'orgoglio nel sostenere la trasformazione guidata dall'AI.



Ha evidenziato che l'unione tra la profonda esperienza industriale di FS Italiane e l'AI all'avanguardia di Microsoft contribuirà a offrire viaggi più intelligenti, sostenibili e personalizzati, fissando un nuovo standard per la mobilità moderna in Italia.

La partnership rafforza l'impegno del Gruppo FS verso la sostenibilità e la digitalizzazione, fattori cruciali per lo sviluppo industriale moderno. L'integrazione dell’AI nei servizi di trasporto e ferroviari punta a ottimizzare le operazioni e a rendere più fluide le interazioni tra tecnologia e personale. Microsoft 365 Copilot funzionerà come l'interfaccia principale per i dipendenti, permettendo loro di accedere ad agenti AI capaci di migliorare la qualità dei servizi offerti quotidianamente a milioni di utenti. Questo controllo più efficace sui servizi garantirà prestazioni ottimali dell’intero sistema ferroviario. Attraverso questa sinergia, FS Italiane e Microsoft stanno disegnando il futuro di un ecosistema di mobilità incentrato sull'innovazione e sulle esigenze dei viaggiatori.



Questo progetto stabilisce un modello di progresso responsabile e tecnologicamente avanzato per l'intero settore dei trasporti in Europa.