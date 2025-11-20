La corsa di Nvidia e il report USA che può fermare la Federal Reserve

La corsa di Nvidia e il report USA che può fermare la Federal Reserve

Iniziare il giorno con notizie così positive sembra quasi un regalo inatteso per gli operatori finanziari globali. La sensazione generale è di una vibrante euforia che permea i listini. Il motore principale di questa ondata di ottimismo è stata Nvidia, la cui recente trimestrale ha polverizzato ogni aspettativa di Wall Street, rilanciando con forza il rally partito qualche giorno prima.

Non solo il gigante dei chip ha generato cifre da capogiro, ma in contemporanea, il mercato attende con ansia la pubblicazione del report sui posti di lavoro di settembre, atteso da tempo dopo i ritardi governativi. Il mondo della finanza si muove su due binari paralleli: l’esplosione tecnologica e l’attesa per le decisioni di politica monetaria.



I risultati eccezionali di Nvidia hanno immediatamente dato una spinta decisiva ai mercati asiatici. Le azioni in Giappone, in Corea e a Taiwan hanno registrato guadagni consistenti. Questo forte rimbalzo è stato guidato in particolare dai produttori di tecnologia che fanno parte integrante della complessa filiera dell’AI. La tecnologia, in questo momento, domina la scena finanziaria. Un ulteriore elemento di slancio è giunto dalla potenziale decisione degli Stati Uniti di ritardare l'applicazione di dazi sui semiconduttori, una mossa cruciale che allevierebbe le tensioni commerciali con la Cina.

L’ottimismo non si è limitato al solo settore tecnologico. Gli operatori hanno accolto con favore le indiscrezioni riguardanti il Giappone, dove il governo della Prima Ministra Sanae Takaichi starebbe finalizzando il pacchetto di stimolo fiscale più massiccio da quando è iniziata la pandemia di Covid-19.


Questo intervento previsto ha scosso il mercato obbligazionario giapponese, con i rendimenti che sono schizzati immediatamente ai massimi storici. L’effetto domino è stato chiaro e immediato. Lo yen si è indebolito dello 0,1% contro il dollaro, toccando i minimi degli ultimi dieci mesi a 157.48. Il biglietto verde, misurato contro un paniere di sei valute principali, ha guadagnato terreno, avvicinandosi con decisione ai massimi delle ultime due settimane.

Ora, l’attenzione si sposta oltreoceano, dove il report sui posti di lavoro di settembre è atteso con impazienza. I dati sono fondamentali per la strategia della Federal Reserve. Gli investitori cercheranno in questo report un punto fermo per comprendere la futura politica monetaria, sebbene la prolungata chiusura del governo degli USA abbia notevolmente complicato il lavoro della banca centrale.

La Federal Reserve non disporrà della maggior parte dei dati economici che abitualmente utilizza prima della prossima cruciale riunione di dicembre.


Il report sui posti di lavoro, per esempio, è stato posticipato a sei giorni dopo l'incontro. Nondimeno, il mercato interpreta proprio questa carenza di informazioni come una possibile giustificazione per una pausa nella stretta sui tassi di interesse. Infatti, i futures
- sui fondi federali indicano una probabilità di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base al 33%, in calo rispetto al 50% registrato solo il giorno precedente, segnale di nervosismo e aspettative altalenanti. Un unico, nuovo dato economico permetterà al mercato di avere maggiore chiarezza. Questa informazione faciliterà per gli investitori il calcolo su dove si dirigerà la strategia della Federal Reserve in vista delle festività natalizie e dell’Anno Nuovo, rendendo la navigazione finanziaria più prevedibile.


