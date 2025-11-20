La corsa di Nvidia e il report USA che può fermare la Federal Reserve





I risultati eccezionali di Nvidia hanno immediatamente dato una spinta decisiva ai mercati asiatici. Le azioni in Giappone, in Corea e a Taiwan hanno registrato guadagni consistenti. Questo forte rimbalzo è stato guidato in particolare dai produttori di tecnologia che fanno parte integrante della complessa filiera dell’AI. La tecnologia, in questo momento, domina la scena finanziaria. Un ulteriore elemento di slancio è giunto dalla potenziale decisione degli Stati Uniti di ritardare l'applicazione di dazi sui semiconduttori, una mossa cruciale che allevierebbe le tensioni commerciali con la Cina.

L’ottimismo non si è limitato al solo settore tecnologico. Gli operatori hanno accolto con favore le indiscrezioni riguardanti il Giappone, dove il governo della Prima Ministra Sanae Takaichi starebbe finalizzando il pacchetto di stimolo fiscale più massiccio da quando è iniziata la pandemia di Covid-19.



Questo intervento previsto ha scosso il mercato obbligazionario giapponese, con i rendimenti che sono schizzati immediatamente ai massimi storici. L’effetto domino è stato chiaro e immediato. Lo yen si è indebolito dello 0,1% contro il dollaro, toccando i minimi degli ultimi dieci mesi a 157.48. Il biglietto verde, misurato contro un paniere di sei valute principali, ha guadagnato terreno, avvicinandosi con decisione ai massimi delle ultime due settimane.

Ora, l’attenzione si sposta oltreoceano, dove il report sui posti di lavoro di settembre è atteso con impazienza. I dati sono fondamentali per la strategia della Federal Reserve. Gli investitori cercheranno in questo report un punto fermo per comprendere la futura politica monetaria, sebbene la prolungata chiusura del governo degli USA abbia notevolmente complicato il lavoro della banca centrale.

La Federal Reserve non disporrà della maggior parte dei dati economici che abitualmente utilizza prima della prossima cruciale riunione di dicembre.



Il report sui posti di lavoro, per esempio, è stato posticipato a sei giorni dopo l'incontro. Nondimeno, il mercato interpreta proprio questa carenza di informazioni come una possibile giustificazione per una pausa nella stretta sui tassi di interesse. Infatti, i futures

- sui fondi federali indicano una probabilità di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base al 33%, in calo rispetto al 50% registrato solo il giorno precedente, segnale di nervosismo e aspettative altalenanti. Un unico, nuovo dato economico permetterà al mercato di avere maggiore chiarezza. Questa informazione faciliterà per gli investitori il calcolo su dove si dirigerà la strategia della Federal Reserve in vista delle festività natalizie e dell’Anno Nuovo, rendendo la navigazione finanziaria più prevedibile.