L’AI sbarca a Milano: l’acceleratore PLAI del Gruppo Mondadori chiude il secondo ciclo



Sette realtà imprenditoriali selezionate, distintesi per il loro potenziale trasformativo nel settore, hanno mostrato i progressi ottenuti. L'evento si è tenuto nel prestigioso Vodafone Theatre di Milano, radunando una platea di venture capitalist, decision maker e rappresentanti dell'ecosistema dell'innovazione, tutti pronti a valutare i progetti futuri e a sostenere la loro crescita.

Antonio Porro, amministratore delegato del Gruppo Mondadori e presidente di PLAI, ha aperto i lavori della giornata evidenziando il ruolo centrale dell’AI nell’industria dei contenuti e dei servizi applicati. Porro ha sottolineato come l’azienda non si limiti a implementare le tecnologie, ma voglia promuovere attivamente un nuovo modello di open innovation

- capace di generare valore. Il successo di PLAI conferma una tendenza inequivocabile: investire nell’AI significa investire nel futuro del Paese, un futuro fatto di processi intelligenti e nuove opportunità per il tessuto economico.

Il percorso di accelerazione è durato sei mesi intensi.



Si è trattato di un periodo ricco di formazione e supporto specialistico mirato.

Le startup che hanno partecipato al batch

- 2025 sono:

- Billd;

- BoostEd AI;

- Cicero.Live;

- Compri;

- LIA;

- Math Legacy;

- MemorAlz.

Questi risultati non sono casuali. Stefano Argiolas, CEO di PLAI e Chief AI Officer

- del Gruppo Mondadori, ha messo in luce la rapidità con cui il programma ha raggiunto traguardi importanti. Nell’arco di soli dodici mesi, sono state ricevute oltre mille candidature. Da questa vasta selezione sono state scelte sedici startup che hanno partecipato al primo e al secondo batch. Questa partecipazione massiccia testimonia l’efficacia dell'acceleratore nell'unire velocità di sperimentazione, qualità tecnologica e concretezza degli sbocchi di mercato per le realtà selezionate. Guardando avanti, l'obiettivo è consolidare PLAI come piattaforma di riferimento per l’AI applicata, facendo da ponte tra la creatività dell'ecosistema delle startup e le esigenze reali delle filiere produttive italiane.





L’impatto delle collaborazioni non resta confinato al solo programma di accelerazione, ma si traduce in progetti concreti all’interno del Gruppo Mondadori stesso. Diverse aree di business

- del Gruppo hanno già avviato progetti di innovazione interna, noti come proof of concept

- o POC, lavorando fianco a fianco con le startup. Gli ambiti di intervento sono vari: si va dall’ottimizzazione del customer service

- all’automazione dei processi editoriali. Più di recente, l’attenzione si è spostata sulla digitalizzazione delle richieste di acquisto e della selezione dei fornitori, con l’AI che supporta il monitoraggio degli ordini.

Un esempio tangibile di questa sinergia è l'evoluzione del rapporto con AD cube, una startup AdTech

- proveniente dal primo batch

- di accelerazione. Con AD cube, l'agenzia Martech

- digitale internazionale AdKaora, parte del Gruppo Mondadori, ha portato avanti un ulteriore aumento della partecipazione. L’accordo siglato prevede, attraverso uno specifico meccanismo di put&call option, l’acquisizione del 100% della startup nei prossimi anni da parte del Gruppo Mondadori.





Il Demo Day 2025 non è stato solo un palcoscenico per i pitch

- delle startup, ma un’occasione per riflettere sullo stato dell'arte globale dell’AI. Marc Jellema, CEO di Startupbootcamp, ha fornito una panoramica chiara dell’impatto dell’AI sull’ecosistema dell’innovazione. La giornata ha incluso anche una tavola rotonda fondamentale intitolata Rethinking Tomorrow: How AI Is Shaping What’s Next. I partecipanti si sono confrontati su come l’Intelligenza Artificiale stia effettivamente trasformando il modo in cui pensiamo, creiamo e costruiamo il domani, esplorando il dialogo necessario tra industria e ricerca accademica. Tra i relatori spiccavano figure di spicco come Luigi Bianchi, Innovation Leader

- di Fastweb e Vodafone, Marcello Cicerone, Head of Tech, Media, Travel & Services

- di Meta, Alessandro Conca, GTM Director

- di ElevenLabs, Luisa Damiano, Full Professor

- alla IULM University, e Antonio D’Ortenzio, Solutions Architect Manager

- di AWS Italia.





L’acceleratore PLAI, per la riuscita e la profondità del programma, ringrazia i numerosi partner

- italiani e internazionali che hanno scelto di partecipare attivamente al progetto di accelerazione:

- Amazon Web Services (AWS);

- Codemotion;

- ElevenLabs;

- Fastweb + Vodafone;

- I3P - Incubatore del Politecnico di Torino;

- IFAB - International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development;

- Multiversity Group;

- PwC Italy;

- Startupbootcamp;

- StartupItalia;

- Ventive;

- WPP Media Italy.