Materie Prime: un'opportunità di investimento nel 2024/25?



Nel 2024, il mercato delle materie prime presenta un quadro complesso, con alcuni segnali positivi che potrebbero indicare un'opportunità interessante per gli investitori. Sebbene l'indice Bloomberg Commodity Index abbia registrato un calo quest'anno, alcuni analisti prevedono un miglioramento futuro, soprattutto in caso di politiche protezionistiche. Materie prime e inflazione L'inflazione potenzialmente più elevata potrebbe favorire le materie prime, considerate una copertura contro l'inflazione. Kathy Kriskey, stratega delle materie prime di Invesco, sottolinea l'efficacia delle materie prime come strumento di diversificazione del portafoglio, soprattutto in un periodo di possibile inflazione. Nonostante la volatilità e i rendimenti passati inferiori rispetto alle azioni, l'oro ha comunque superato l'S&P 500 negli ultimi 25 anni. Tuttavia, le politiche protezionistiche potrebbero influenzare negativamente le economie internazionali. Analisi di mercato: petrolio, rame e mais Il prezzo del petrolio statunitense è sceso quest'anno, ma alcuni analisti ritengono che le notizie negative siano già state digerite dal mercato. Il prezzo del rame, considerato un "metallo verde", è rimasto stabile, con potenzialità di crescita legate alla domanda cinese e al settore delle energie rinnovabili. Il mais e il grano si trovano vicino ai minimi pluriennali, con un potenziale di rialzo legato a possibili siccità future. Jake Hanley di Teucrium evidenzia le positive prospettive del grano, data la maggiore domanda rispetto all'offerta degli ultimi anni. Una siccità nel Midwest nel 2025 potrebbe far impennare i prezzi dei cereali. Il mercato delle materie prime offre opportunità interessanti, ma è necessario considerare attentamente la volatilità e i rischi. L'andamento futuro dipenderà da diversi fattori, tra cui le politiche governative, la domanda globale e le condizioni climatiche. La diversificazione rimane fondamentale per mitigare i rischi.