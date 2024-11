KIA: Sportage domina il mercato dell'usato in Italia



Nel 2024, KIA Motors festeggia 80 anni. CARFAX ha analizzato le auto KIA più ricercate nel mercato dell'usato italiano, rivelando un'interessante fotografia del brand coreano. Sportage in vetta alle preferenze Lo Sportage conquista il primo posto con il 39% delle preferenze, confermando il successo ottenuto nel mercato del nuovo. La sua popolarità tra gli acquirenti di auto usate non sorprende, considerando che è il SUV del segmento C più venduto in Italia nei primi dieci mesi del 2024, secondo i dati UNRAE. Picanto (11%), Rio (10%), Ceed e Stonic (7%) completano la top 5 delle KIA più richieste. Auto usate KIA: affidabilità e sicurezza Le KIA usate ricercate su CARFAX hanno mediamente 7 anni e 102.000 chilometri. Un dato rilevante riguarda i rischi connessi all'acquisto di un'auto usata KIA: il 17% presenta incidenti o danni, una percentuale inferiore alla media del 24% di tutte le vetture usate. Inoltre, solo il 3% delle KIA usate proviene dall'estero, contro un'11% medio. Consigli per l'acquisto di una KIA usata Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX, sottolinea l'affidabilità delle KIA usate. Arban raccomanda comunque verifiche accurate prima dell'acquisto: un report sulla storia del veicolo, un test drive, e un controllo meccanico sono azioni fondamentali per una scelta consapevole.