Food Retail Show 2024: Trend del settore



L'evento Food Retail Show a Milano ha presentato i dati più recenti sul mercato food & beverage, evidenziando le priorità dei consumatori e le tendenze nel settore della ristorazione.

Analisi del mercato consumer

Lo studio EY Future Consumer Index 2024 rivela che la salute (23%) e la sostenibilità (17%) guidano le scelte d'acquisto. La convenienza economica mostra una crescita significativa (+8 punti percentuali rispetto al 2022), un dato importante considerato il contesto economico attuale. Il 68% dei consumatori considera la sostenibilità fondamentale, mentre il 42% pone al secondo posto l'impatto sulla salute. La crescita delle marche private, viste come soluzione per il risparmio dal 54% degli intervistati, indica tensioni tra distributori e aziende di marca.

Il progetto Value For Food di EY

Riccardo Passerini, di EY Italia, ha presentato il progetto Value For Food, che mira a creare valore nella filiera agroalimentare italiana promuovendo collaborazioni strategiche tra i diversi attori. Il progetto ha coinvolto oltre 50 aziende e diverse iniziative pilota, confermando l'importanza di salute, sostenibilità e accessibilità economica per i consumatori. Questo progetto sembra promettente, nonostante le difficoltà del settore.

Osservatorio Food Court: nuove tendenze

L'Osservatorio Food Court ha presentato la seconda edizione del suo rapporto, analizzando il comportamento dei consumatori nelle food court di centri commerciali e luoghi di viaggio. Un dato rilevante: il 30% dei clienti considera le food court motivo principale per frequentare i centri commerciali. Nel settore del travel retail, le food court occupano il 14% della superficie lorda affittabile negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie.

Opportunità e sfide nel settore Food&Beverage

Il convegno ha affrontato diverse tematiche, tra cui l'innovazione negli assortimenti, la digitalizzazione dell'esperienza di shopping e le strategie per attrarre e sviluppare talenti nel settore Food&Beverage. L'evento ha offerto un'opportunità di confronto tra esperti del settore, analizzando le sfide e le opportunità di crescita, soprattutto in un contesto economico complesso.