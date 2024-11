Cegeka lancia GRACE: AI per la vendita



Cegeka, leader IT, presenta GRACE, una soluzione AI generativa per ottimizzare le vendite. Questo strumento rivoluziona l'esperienza utente con interazioni personalizzate e multimodali, offrendo un vantaggio competitivo nel mercato del 2024.

Un nuovo approccio alle vendite automatizzate

GRACE utilizza un framework avanzato e un sistema AI multi-agente. Questa soluzione SaaS offre un'esperienza conversazionale superiore, garantendo sicurezza informatica e adattandosi a qualsiasi esigenza aziendale. Le aziende possono implementare facilmente GRACE, senza costi di sviluppo elevati e ottenendo immediato accesso a un agente AI avanzato per la vendita e la pre-vendita. L'obiettivo principale è migliorare l'interazione con i clienti, aumentare il coinvolgimento e incrementare le conversioni. Il chatbot si adatta dinamicamente alle esigenze, permettendo un'interazione naturale, sicura e personalizzata.

Architettura e funzionalità di GRACE

GRACE si differenzia dai chatbot tradizionali. Offre risposte mirate e interazioni personalizzate, grazie a domande specifiche e azioni mirate a far progredire il processo di vendita. La sua struttura innovativa include un Agente Orchestratore e tre Sub-Agenti: l'Educatore fornisce informazioni sull'AI; il Coach analizza le esigenze aziendali e suggerisce soluzioni; l'Assessment valuta lo stato dei dati e propone soluzioni personalizzate. La combinazione di queste componenti assicura un'assistenza completa ed efficiente.

Sicurezza e integrazione

GRACE gestisce autonomamente domande e risposte, garantendo la massima sicurezza dei dati aziendali. L'architettura si integra facilmente con sistemi esistenti, come ERP e CRM. Protocolli avanzati di sicurezza e filtri di Microsoft proteggono le informazioni sensibili. Ogni interazione rispetta elevati standard di sicurezza informatica, assicurando un'esperienza fluida e senza limitazioni funzionali. Il sistema è progettato per essere agile e sicuro, senza compromettere le funzionalità.

Il vantaggio competitivo di Cegeka

Cegeka, con oltre 30 anni di esperienza, si posiziona come leader nella digitalizzazione data-driven. GRACE rappresenta la punta di diamante di questa strategia, aiutando le aziende nella loro trasformazione digitale, sfruttando il potenziale dell'AI. Fabio Betti, AI Strategist di Cegeka, sottolinea l'importanza di questo approccio innovativo per migliorare il coinvolgimento dei clienti e semplificare i processi aziendali, senza interferire con l'infrastruttura IT esistente. In poche parole, una soluzione AI completa ed efficiente.