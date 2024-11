Borse europee in calo, ma segnali positivi da alcune big



Mercati finanziari in fermento: la giornata di contrattazioni si chiude con un quadro misto, tra timori geopolitici e ottimismo settoriale.

La giornata di oggi ha visto le borse europee chiudere in leggero ribasso, con il Ftse Mib che ha perso lo 0,3%, attestandosi a 33.227 punti. Nonostante il sentiment generale negativo, alcune aziende italiane hanno mostrato una performance positiva. Nexi, Telecom Italia e Recordati, infatti, hanno registrato rispettivamente un +2,2%, +2,1% e +1,1%, offrendo un contrappunto alle perdite di Iveco (-1,9%), Amplifon (-1,6%) e Stellantis (-1,5%). Un andamento a macchia di leopardo, quindi, che riflette la complessità del panorama economico attuale.

Nvidia e Target: due storie a confronto

Gli occhi degli investitori sono puntati sulla trimestrale di Nvidia, attesa per questa sera dopo la chiusura di Wall Street. Le aspettative sono alte, e il risultato potrebbe influenzare pesantemente l'andamento dei mercati nelle prossime settimane. Al contrario, la giornata ha visto un crollo per il retailer Target, a seguito di un ridimensionamento delle previsioni di utile. Un segnale di allarme per il settore retail, che potrebbe segnalare un rallentamento della spesa dei consumatori. Insomma, un'alternanza di notizie positive e negative che rende l'analisi del mercato attuale particolarmente difficile e incerta, un vero e proprio enigma per gli analisti finanziari.

Inflazione salariale e geopolitica: i fattori di rischio

La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato oggi i dati sulle negoziazioni salariali, mostrando un'accelerazione della crescita al 5,4% nel terzo trimestre, rispetto al 3,5% del secondo. Questo dato alimenta le preoccupazioni sull'inflazione, e potrebbe spingere la BCE ad adottare ulteriori misure di politica monetaria restrittiva. Nel frattempo, la situazione geopolitica rimane tesa, con le tensioni in Ucraina e l'imminente presidenza di Donald Trump che aggiungono ulteriore incertezza al panorama economico globale. La combinazione di questi fattori rende difficile prevedere l'andamento dei mercati a breve termine.

Mercato obbligazionario e materie prime: panoramica

Lo spread Btp-Bund si è ampliato a 123 punti base, con il decennale italiano intorno al 3,58% e il benchmark tedesco al 2,35%. Sul fronte delle materie prime, il petrolio Brent si mantiene sopra i 73 dollari al barile, mentre l'oro si aggira intorno ai 2.650 dollari l'oncia. Sul Forex, l'euro/dollaro scende a 1,052, e il dollaro/yen sale a 155,3. Infine, nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin supera i 93.000 dollari. Un quadro complesso e in continua evoluzione.