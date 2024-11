Boom di acquisti online per Black Friday e Cyber Monday 2024



Secondo le stime dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano, gli italiani spenderanno oltre 2 miliardi di euro online tra Black Friday e Cyber Monday, un aumento del 9% rispetto al 2023. Si prevede un picco di vendite senza precedenti, con operatori particolarmente competitivi che potrebbero raggiungere un fatturato giornaliero dieci volte superiore alla media. Il fenomeno si estende oltre il solo Black Friday, coinvolgendo un periodo di dieci giorni di intense promozioni.

Categorie più richieste e tendenze

Abbigliamento, beauty, enogastronomia, giocattoli, informatica ed elettronica, e viaggi ed eventi saranno le categorie più popolari. Interessante notare, però, un calo del 14% nelle vendite di elettronica rispetto al 2023, a differenza degli anni precedenti.

Strategie di sconto e offerte

Le strategie di sconto saranno varie: sconti su tutto il catalogo o su prodotti selezionati, offerte speciali per clienti fedeli, omaggi, spedizione gratuita a partire da importi inferiori e bundle di prodotti. Valentina Pontiggia, direttrice dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - Politecnico di Milano, prevede sconti superiori al 30% su alcuni articoli e un risparmio medio del 20% per gli acquirenti online.

Impatto sul mercato e previsioni

Roberto Liscia, presidente di Netcomm, ha evidenziato come il picco di vendite si estenda a dieci giorni, con il venerdì e la domenica precedenti al Black Friday e il Cyber Monday come giornate di punta. Si prevede la circolazione di circa 38 milioni di pacchi, un aumento del 13% rispetto all'anno scorso. Questo periodo di promozioni online ha un impatto positivo anche sui negozi fisici, stimolando i consumi in generale. Le vendite saranno quasi certamente alte, con una maggiore spesa media rispetto agli altri periodi dell'anno.