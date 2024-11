AI Generativa: la chiave per il futuro delle imprese italiane?

Alessandro La Volpe, Amministratore Delegato di IBM Italia, ha presentato watsonx come una soluzione per migliorare produttività ed efficienza, sottolineando l'importanza di un'AI scalabile, trasparente, affidabile e sicura. IBM ha aperto watsonx all'open source per accelerare lo sviluppo di un'AI vantaggiosa per tutti.

Giorgia Garola, vicepresidente dell'Unione Industriali Torino, ha evidenziato il potenziale dell'AI per la crescita delle imprese, in particolare per le PMI. Ha sottolineato la necessità di investimenti tecnologici e di un incremento delle competenze digitali, ricordando il ruolo della Fondazione AI4Industry di Torino nello sviluppo dell'AI per settori strategici come l'automotive e l'aerospazio.

IBM, presente in Piemonte dagli anni '80, collabora attivamente con le università locali nella ricerca e nella formazione. Durante l'evento è stato annunciato GreenCityAI Hack: Innovazione Urbana Sostenibile con watsonx, un hackathon in collaborazione con Codemotion, che sfiderà sviluppatori, data scientist e innovatori a creare soluzioni sostenibili per la gestione di grandi eventi cittadini, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale. L'AI generativa può supportare le amministrazioni nell'analisi e nella prevenzione di problematiche, e nell'implementazione di assistenti virtuali per ottimizzare la gestione degli eventi.