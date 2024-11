I retailer italiani migliorano la loro protezione dalle frodi online, ma i clienti restano a rischio

"Dal Black Friday all'Epifania, assistiamo a un'esplosione di acquisti online per le feste, periodo utile per i cybercriminali per colpire i consumatori fingendosi brand noti e trarli in inganno", continua Maiocchi. "In questo scenario, è importante che i retailer adottino tutte le misure di protezione disponibili per salvaguardare i clienti, la fiducia nel loro stesso brand e la propria reputazione". L'email resta il vettore di attacco preferito dai criminali informatici che prendono di mira gli utenti con l'obiettivo di rubare denaro o informazioni sensibili e spesso fretta e curiosità sono cattive consigliere, con gli utenti che non sempre prestano attenzione alle proprie attività online. Per questo è ancora più importante che le aziende si attrezzino per evitare che le truffe vengano perpetrate a loro nome. In questo contesto, come evidenziato nel nostro report Voice of the CISO 2024, l'errore umano è la principale vulnerabilità secondo il 72% dei CISO italiani. "Oggi, una efficace difesa dalle frodi cyber non può prescindere dall'implementazione di una strategia di protezione costruita su più livelli: persone, processi e tecnologie. Le aziende non possono trascurare che il 99% degli attacchi ormai colpiscono gli individui, più che la tecnologia in sé", sottolinea Emiliano Massa, Area Vice President Sales SEUR, Proofpoint. "Se da un lato le aziende devono mettere in atto misure forti per proteggere il pubblico, dall'altro gli utenti devono essere estremamente vigili, soprattutto nei periodi di traffico intenso di email, come durante le stagioni di shopping come il Black Friday, o quelle legate alle vacanze o a eventi pubblici di particolare rilievo".