Wall Street: calo dei titoli tecnologici frena la corsa dell'S&P 500

Anche il Nasdaq Composite ha segnato una flessione, perdendo lo 0,38% e chiudendo a 19.142,71 punti. Il Dow Jones Industrial Average ha ceduto 114,83 punti, pari allo 0,27%, per terminare la giornata a 42.677,24.

Gli investitori hanno mostrato disinteresse verso i titoli tecnologici. Questo settore, protagonista del recente rialzo, ha perso lo 0,5% complessivamente. Nomi importanti hanno visto le loro azioni scendere. Nvidia è scivolata dello 0,9%. Anche Advanced Micro Devices, Meta Platforms, Apple e Microsoft hanno registrato ribassi.

Questo scenario arriva dopo un periodo volatile. C'è stata la flessione legata all'introduzione dei dazi, innescata dall'annuncio delle tariffe da parte dell'allora Presidente Donald Trump.

Poi è seguita una ripresa furiosa associata alla loro attenuazione. L'S&P 500, in questo contesto, ha recuperato oltre il 20% dal minimo toccato ad aprile. Ora si trova a circa il 3% dal suo record storico.

I mercati finanziari sembrano ora attendere maggiore chiarezza. Molte negoziazioni sono ancora in corso, creando una condizione di ottimismo sospeso, privo di certezze definitive.

Non tutti i titoli hanno seguito l'andamento generale. Le azioni di Tesla, ad esempio, sono salite. Ciò è accaduto dopo che l'amministratore delegato Elon Musk ha riaffermato il suo impegno a guidare l'azienda di veicoli elettrici per i prossimi cinque anni. Ha detto, "Sì, nessun dubbio al riguardo", in un'intervista. Il titolo del produttore di veicoli elettrici ha chiuso la giornata in rialzo dello 0,5%.

Parallelamente, la scena politica statunitense ha presentato le sue sfide. Martedì, l'ex Presidente Donald Trump non è riuscito a convincere alcuni Repubblicani chiave alla Camera. Questi legislatori mantengono la loro opposizione a un importante disegno di legge sulla legislazione fiscale. Il motivo è un limite alle detrazioni per le tasse statali e locali. Questa resistenza rischia di far deragliare l'approvazione della misura, che Trump sperava di veder passare prima del Memorial Day.