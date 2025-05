Mercati digeriscono downgrade USA, l'attenzione si sposta su dazi e mosse cinesi

Il conto alla rovescia per la riattivazione dei cosiddetti dazi "reciproci" da parte degli Stati Uniti all'inizio di Luglio tiene tutti sulle spine. I negoziatori di tutto il mondo sono impegnati in intense discussioni nel tentativo di definire intese commerciali con la più grande economia del pianeta. Eppure, i successi finora sono stati rari. Le notizie che circolano alimentano un clima di incertezza; il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, per esempio, non prevede annunci di accordi durante il vertice dei leader finanziari del G7 in Canada questa settimana. Parallelamente, il principale negoziatore del Giappone ha ribadito che la posizione di Tokyo non è cambiata: la richiesta di eliminazione dei dazi statunitensi rimane ferma. Si naviga a vista, in attesa di segnali più chiari che tardano ad arrivare.

Dopo la reazione contenuta ai timori legati al rating, i mercati asiatici di Martedì hanno mostrato una certa stabilità. I rendimenti dei titoli di stato statunitensi restano elevati, è vero, ma non evidenziano un rapido aumento. Il dollaro USA oscilla vicino ai minimi recenti rispetto alle principali valute rivali. Eppure, ciononostante, i mercati azionari sembrano particolarmente vivaci. I futures europei indicano un'apertura solida Martedì, a seguito di una chiusura piatta nella sessione precedente. Con un calendario economico nell'Europa piuttosto spoglio, gli investitori si concentreranno intensamente su qualsiasi informazione proveniente dal fronte degli accordi commerciali. Questa ricerca di notizie riflette l'importanza cruciale attribuita al commercio internazionale in questo frangente. In Asia, la notizia di maggiore rilievo è stata la decisione della Cina di tagliare i principali tassi di riferimento per i prestiti.

È la prima volta che accade da Ottobre. Le principali banche statali hanno inoltre ridotto i tassi sui depositi. Questa mossa mira a sostenere l'economia attraverso una politica monetaria più accomodante. Nel frattempo, il dollaro australiano è rimasto sostanzialmente invariato, caratterizzato da una volatilità contenuta, dopo che la Reserve Bank of Australia ha tagliato i tassi di interesse come ampiamente atteso dagli operatori. In assenza di sviluppi concreti sul fronte economico o commerciale, l'attenzione potrebbe spostarsi su altre aree di potenziale preoccupazione, come le dinamiche geopolitiche. Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato Lunedì, dopo una conversazione con il Presidente russo Vladimir Putin, che Russia e Ucraina avrebbero avviato immediatamente negoziati per un cessate il fuoco.



Il Cremlino ha però precisato che il processo richiederà tempo. Trump ha anche lasciato intendere di non essere pronto a unirsi all'Europa nell'imporre nuove sanzioni per fare pressione su Mosca. Questi eventi, sebbene non direttamente legati all'economia quotidiana, possono influenzare il sentiment del mercato, specialmente in momenti di scarsità di notizie economiche di peso.