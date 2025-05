La Cina taglia i tassi d'interesse per sostenere l'economia colpita dagli attriti commerciali con gli USA

Questa mossa sui tassi era ampiamente attesa sui mercati. L'obiettivo è stimolare i consumi e la crescita dei prestiti in un contesto economico che mostra segni di debolezza. Nello stesso tempo, si cerca di salvaguardare i margini di profitto delle banche commerciali, che si stanno riducendo. La Banca Popolare Cinese (PBOC), la banca centrale del paese, ha annunciato che il tasso sui prestiti privilegiati (LPR) a un anno, un indicatore stabilito dalle banche, è stato abbassato di 10 punti base, scendendo al 3,0%. Anche il tasso LPR a cinque anni è stato ridotto della stessa misura, portandosi al 3,5%. La maggior parte dei nuovi prestiti e di quelli già in essere in Cina si basa sull'LPR a un anno. Il tasso a cinque anni, invece, influenza il prezzo dei mutui ipotecari. Il taglio dei tassi sui prestiti è stato reso noto poco dopo che cinque delle maggiori banche di stato cinesi avevano comunicato di aver già ridotto i loro tassi sui depositi.

Tra queste, figurano nomi come Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank e Bank of China. Queste banche hanno tagliato i tassi sui depositi a tempo determinato tra i 5 e i 25 punti base per alcune scadenze. Le tariffe riportate sulle loro app mobili mostrano i dettagli. Hanno ridotto i tassi sui depositi a tempo determinato di 5 punti base allo 0,05%. I tassi sui depositi a un anno sono stati tagliati di 15 punti base allo 0,95%. Sui depositi a tre e cinque anni, la sforbiciata è stata di 25 punti base. Queste riduzioni sui depositi da parte dei grandi istituti dovrebbero fungere da guida per le banche più piccole, spingendole a effettuare tagli simili. Le riduzioni dei tassi rientrano in un pacchetto di misure annunciato dal governatore della PBOC, Pan Gongsheng, e da altri regolatori finanziari.

Questa comunicazione è avvenuta prima dei colloqui tra Cina e Stati Uniti a Ginevra all'inizio del mese. Quegli incontri hanno portato a una discesa della tensione nella loro disputa commerciale. Anche se l'incertezza sulla trattativa commerciale tra Cina e USA permane, l'accordo per una tregua di 90 giorni sui dazi ha portato le banche d'investimento globali a rivedere al rialzo le loro previsioni sulla crescita economica cinese per quest'anno. Ciononostante, raggiungere l'obiettivo di crescita "intorno al 5%" fissato da Pechino potrebbe rivelarsi piuttosto complicato. Questo scenario si profilerebbe a meno che non venga varato un pacchetto di stimolo di dimensioni considerevoli. Dato il respiro di sollievo sul fronte commerciale, il governo cinese potrebbe sentirsi meno pressato nell'introdurre gli stimoli e le riforme necessari.



Le recenti letture economiche mostrano che la crescita rimane disomogenea e priva di slancio. Ad aprile, per esempio, i prezzi delle nuove case in Cina sono rimasti invariati rispetto al mese precedente. Questo dato estende a quasi due anni un trend di crescita nulla nel settore, nonostante gli sforzi dei policy maker per stabilizzarlo. Allo stesso tempo, i nuovi prestiti bancari sono diminuiti più del previsto il mese scorso. Questo quadro suggerisce che l'economia ha ancora bisogno di sostegno per ritrovare vigore.