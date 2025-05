Il €1600 miliardi B2B boom: come il commercio digitale ridisegna l'economia globale

Questa crescita è robusta, alimentata dalla necessità crescente di rendere i rapporti commerciali tra aziende più efficaci, chiari e adattabili.

Questa dinamica di accelerazione tocca ogni settore merceologico e vede l'Italia giocare un ruolo sempre più attivo, con le sue imprese che guadagnano spazio nei marketplace internazionali e nei canali digitali.

Queste osservazioni sono emerse con forza durante l'ottava edizione del Netcomm Focus B2B Digital Commerce, un evento che a Milano ha riunito figure chiave del settore per confrontarsi sugli scenari futuri e sulle soluzioni per la trasformazione digitale del commercio B2B.

Dal dibattito, in cui è intervenuto anche Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, è chiaro che il digitale nel B2B non è solo uno strumento per essere più efficienti.

È piuttosto un motore potente che spinge la competitività del sistema industriale, sia in Italia che a livello mondiale. Si sta assistendo a un cambiamento radicale nel modo in cui le imprese si relazionano, vendono e crescono. Dalle piccole e medie imprese ai grandi gruppi, le aziende che scelgono piattaforme digitali, l'AI e modelli di vendita integrati (omnicanale) riescono a esportare con maggiore successo, a dialogare più direttamente con i clienti finali e a costruire legami duraturi.

I rapporti B2B sono fondamentali per l'export italiano, specialmente in ambiti di eccellenza come il Lifestyle, la Componentistica e l'Agroalimentare. Oggi, grazie al digitale, le imprese possono gestire contratti con partner internazionali, trovare nuovi clienti nel mondo, offrire esperienze di acquisto personalizzate e far crescere le proprie vendite globali in modo efficiente e sostenibile.

La digitalizzazione delle filiere porta benefici tangibili. Facilita l'integrazione tra i diversi attori, riducendo significativamente tempi e costi nel processo che va dalla ricezione dell'ordine all'incasso (il cosiddetto Order-to-Cash). Permette di condividere in modo intelligente le scorte tra diversi magazzini e canali di vendita. Supporta l'adozione di modelli avanzati come:

- il Dropshipping, che consente di vendere online senza gestire fisicamente i prodotti in magazzino;

- il Co-marketing digitale, basato su partnership strategiche tra attività commerciali;

- la configurazione semplificata di offerte complesse.

Sempre più imprese, inoltre, scelgono di disintermediare la distribuzione, vendendo direttamente ai propri clienti B2B. Questo permette un maggiore controllo sui prezzi, margini di vendita più elevati e l'acquisizione di dati preziosi sui clienti finali.



Oltre ai grandi marketplace globali, si fa strada con decisione il modello del Corporate Marketplace. Si tratta di piattaforme digitali che le singole aziende creano e gestiscono per valorizzare il proprio ecosistema, integrando fornitori e clienti su un'unica infrastruttura digitale. Questa soluzione offre maggiore agilità, un controllo più stretto sui processi e la capacità di scalare rapidamente il business, ampliando facilmente la gamma di prodotti e servizi offerti.

Al centro di questa trasformazione digitale del commercio B2B ci sono tecnologie emergenti come l'Intelligenza Artificiale (AI), il Machine Learning, l'Headless Commerce e il Composable Commerce. Queste innovazioni stanno rivoluzionando ogni aspetto dell'esperienza di acquisto tra imprese. Le aziende possono ora prevedere con maggiore precisione la domanda, ottimizzare la gestione delle scorte e la produzione, automatizzare processi che vanno dall'ordine alla fatturazione, offrire esperienze su misura a ogni cliente e garantire supporto tramite chatbot intelligenti e assistenti virtuali.



Una rivoluzione tecnologica di tale portata impone però anche un'evoluzione nei ruoli professionali. La figura del venditore B2B, per esempio, cambia pelle. Diventa un Brand Ambassador, un ambasciatore del marchio, che sa muoversi con disinvoltura in un contesto fatto di canali sia digitali che fisici, con la necessità di sviluppare nuove competenze digitali e relazionali.