Google lancia l'AI mode: come cambia la ricerca e il traffico web

Si può pensare come a un dialogo con un esperto capace di fornire risposte dettagliate su praticamente qualsiasi argomento. L'apertura dell'AI mode a tutti negli USA arriva appena due mesi e mezzo dopo l'avvio di test limitati nella divisione Labs. Un segnale chiaro della fiducia che Google ripone in questa tecnologia. L'azienda non si ferma qui. Sta alimentando i suoi algoritmi di ricerca con il suo modello AI più recente, Gemini 2.5. Presto inizieranno anche test su altre funzionalità avanzate basate sull'AI, come la possibilità di acquistare automaticamente biglietti per concerti o condurre ricerche utilizzando flussi video in diretta. Questo ampliamento si basa sulla trasformazione iniziata un anno fa con l'introduzione dei riepiloghi conversazionali, noti come "AI overviews". Questi riepiloghi sono comparsi sempre più frequentemente all'inizio della pagina dei risultati, oscurando i tradizionali elenchi di link web.

Oggi circa 1,5 miliardi di persone interagiscono regolarmente con gli "AI overviews", afferma Google. E la maggior parte degli utenti digita ora query più lunghe e complesse.

"Questo progresso significa che siamo in una nuova fase della svolta della piattaforma AI, dove decenni di ricerca stanno diventando realtà per le persone in tutto il mondo", ha dichiarato il CEO di Google, Sundar Pichai, davanti a una vasta platea vicino al quartier generale dell'azienda a Mountain View, California. Nonostante Pichai e altri dirigenti di Google avessero previsto che gli AI overviews avrebbero portato a un aumento delle ricerche e, in ultima analisi, a un maggior numero di clic verso altri siti, questo non sembra essere accaduto finora. I risultati di una ricerca della società di ottimizzazione della ricerca BrightEdge mostrano uno scenario diverso.

Secondo lo studio recentemente pubblicato da BrightEdge, i tassi di clic (il cosiddetto clickthrough rate) dai risultati di ricerca di Google sono diminuiti di quasi il 30% nell'ultimo anno. La ricerca attribuisce questa flessione alla crescente soddisfazione degli utenti con gli AI overviews. La decisione di rendere l'AI mode ampiamente disponibile dopo un periodo di test relativamente breve riflette la fiducia di Google nel fatto che la tecnologia non genererà abitualmente disinformazione che potrebbe danneggiare la reputazione del suo marchio. Inoltre, è una risposta alla crescente concorrenza nel campo della ricerca potenziata dall'AI, da parte di attori come ChatGPT e Perplexity. L'ascesa rapida di alternative AI è emersa come tema ricorrente anche nei procedimenti legali che potrebbero costringere Google a smantellare parti del suo impero internet.



Questo dopo che un giudice federale l'anno scorso ha dichiarato il suo motore di ricerca un monopolio illegale. Durante una testimonianza in un processo all'inizio di questo mese, Eddy Cue, dirigente di lunga data di Apple, ha affermato che le ricerche su Google effettuate tramite il browser Safari dei produttori di iPhone sono in calo. Il motivo? Più persone si affidano ad alternative potenziate dall'AI. E Google ha citato lo sconvolgimento causato dall'ascesa dell'AI come una delle ragioni principali per cui dovrebbe essere tenuta ad apportare solo modifiche relativamente piccole al modo in cui gestisce il suo motore di ricerca. Sostiene che la tecnologia stessa sta già modificando il panorama competitivo.

Con tutto ciò, l'affidamento di Google su una maggiore AI sembra finora permettere al suo motore di ricerca di mantenere il suo primato come porta d'accesso principale a internet.



Una posizione che è la ragione principale per cui la sua società madre, Alphabet Inc., vanta un valore di mercato di 2 trilioni di dollari. Nell'anno terminato a marzo, Google ha ricevuto 136 miliardi di visite mensili. Un numero enorme, 34 volte superiore alla media di 4 miliardi di visite mensili di ChatGPT, secondo i dati raccolti da onelittleweb.Com. Perfino l'AI mode di Google ha riconosciuto che è improbabile che il motore di ricerca dell'azienda venga significativamente danneggiato dalla svolta verso la tecnologia AI. Questo è emerso quando un giornalista dell'Associated Press ha chiesto se la sua introduzione avrebbe reso l'azienda ancora più potente.

"Sì, è altamente probabile che l'AI mode di Google renda Google più potente, in particolare nel campo dell'accesso alle informazioni e dell'influenza online", ha risposto l'AI mode.



La funzionalità avverte anche che gli editori web dovrebbero essere preoccupati per la riduzione del traffico siti web che ricevono dai risultati di ricerca.

I prossimi test di Google nella sua divisione Labs preannunciano la prossima ondata di tecnologia AI che probabilmente sarà resa disponibile al grande pubblico.

Oltre a utilizzare la sua tecnologia Project Mariner per testare la capacità di un agente AI di comprare biglietti e prenotare ristoranti, Google sperimenterà anche ricerche effettuate tramite video in diretta. E un'opzione di "opt-in" per dare alla sua tecnologia AI accesso a Gmail degli utenti, così da imparare di più sui gusti e gli interessi di una persona.

Altre funzionalità nella lista dei test di questa estate includono:

- un'opzione "Deep Search" che utilizzerà l'AI per approfondire argomenti complessi;

- uno strumento che produrrà presentazioni grafiche di dati sportivi e finanziari.



Google sta anche introducendo l'equivalente di un accesso VIP a tutta la sua tecnologia AI con un pacchetto di abbonamento "Ultra". Costerà 250 dollari al mese e includerà anche 30 terabyte di spazio di archiviazione. Questo è un grande passo rispetto al precedente pacchetto "pro" di punta di Google, che costava 20 dollari al mese e includeva due terabyte di spazio.