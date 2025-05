Borse europee in rialzo toccano massimi, Piazza Affari sopra i 40 mila punti

La spinta è arrivata in particolare dai settori delle utility, dell'auto e, significativamente, dal comparto della difesa con la performance positiva di Leonardo, che ha chiuso a +2,2%. Sul mercato secondario, un segnale confortante è giunto dalla discesa dello Spread BTP Bund, tornato nel corso della giornata sotto la soglia psicologica dei 100 punti base.

A Piazza Affari, il tema della difesa ha continuato a polarizzare l'attenzione. L'Europa sta manifestando una volontà crescente di rafforzare le proprie capacità militari e sta valutando nuove sanzioni nei confronti della Russia, nonostante gli inviti a desistere da parte del presidente degli Stati Uniti. Leonardo ha brillato anche nella seduta odierna sul FTSE MIB, capitalizzando su una performance che l'ha vista guadagnare un impressionante 97,24% da inizio anno.

A sostenere l'interesse sul settore ha contribuito anche l'accordo, raggiunto ieri in linea di principio dagli stati membri della UE, su una proposta per istituire un fondo da 150 miliardi di euro. Questo fondo, denominato "Security Action for Europe" (Safe), è finalizzato a potenziare le capacità di difesa europee. Sebbene l'intesa manchi ancora di dettagli specifici, essa evidenzia la chiara volontà politica di procedere verso una difesa europea sempre più coesa e integrata. Di questa prospettiva ha beneficiato anche Avio, che ha guadagnato il 2,79%. Anche Fincantieri, con un rialzo dell'11,99% che l'ha portata ai suoi nuovi massimi storici a 14,01 euro, potrebbe trarre vantaggio dalle risorse dedicate al settore militare, ma la spinta decisiva per il titolo è giunta soprattutto dai nuovi obiettivi annunciati ieri sul settore subacqueo, nel quale il gruppo della cantieristica navale vede un importante motore di creazione di valore nel medio-lungo periodo.

Sul principale listino milanese, si sono distinti positivamente anche titoli del settore automotive come Pirelli (+2,21%) e Stellantis (+1,33%). Esiste la possibilità che, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possano essere introdotti nuovi incentivi per la rottamazione di veicoli meno ecologici, una mossa che potrebbe ulteriormente sostenere il settore. I titoli del lusso come Moncler sono rimbalzati (+2,1%), mentre nel comparto utility A2a è stata in evidenza (+2,4%).

Il settore bancario ha presentato un quadro misto. Intesa Sanpaolo (+1,28%) e Unicredit (+1,1%) hanno mostrato solidità, ma Banca MPS è scivolata in fondo al listino (-0,87%). La banca senese ha comunicato di aver ricevuto l'autorizzazione dall'Ivass per acquisire una partecipazione qualificata indiretta in Generali tramite Mediobanca (-0,15%).



Questa operazione si inserisce nel contesto dell'Offerta Pubblica di Scambio promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Piazzetta Cuccia (Mediobanca è azionista del Leone di Trieste con circa il 13%). Nondimeno, è da segnalare la contromossa di Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca. Il 4 giugno presenterà agli azionisti un piano per l'acquisto di Banca Generali (-0,92%), che verrebbe pagato utilizzando la partecipazione detenuta da Mediobanca in Generali.

Nel resto d'Europa, le chiusure sono state prevalentemente positive. La borsa di Francoforte si è apprezzata dello 0,53%, toccando nuovi livelli record a 24.033 punti base. Madrid si è distinta come la migliore, con un balzo dell'1,75% che l'ha portata ai massimi dal lontano 2008.



Bene anche Londra (+0,95%), Parigi (+0,75%) e Amsterdam (+0,16%).

Nonostante il "Toro" sembri dominare l'arena dei mercati europei, il contesto globale presenta ancora elementi di incertezza. Permangono ferite aperte, come le tensioni commerciali sui dazi, il conflitto tra Russia e Ucraina (pur con segnali di distensione, come nella recente telefonata tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente russo) e le complessità in Medio Oriente. Negli Stati Uniti, le prime ore di scambi a Wall Street hanno mostrato una certa esitazione. L'attenzione oltreoceano è puntata sulle discussioni a Washington, dove il presidente cerca consensi in Congresso per una proposta di taglio delle tasse, una mossa che potrebbe però aumentare ulteriormente il debito pubblico federale. Questa prospettiva rappresenta un potenziale segnale d'allarme per i mercati, specialmente dopo il recente declassamento del rating degli Stati Uniti da parte dell'agenzia Moody's.



Sebbene la pressione sui Treasury sembri essersi ridotta, il rendimento del decennale si mantiene prossimo al 4,5% e il dollaro non mostra variazioni significative.

Una spinta significativa alla propensione al rischio sui mercati è venuta dalle decisioni delle banche centrali in Asia e Oceania. La Banca Centrale Cinese ha optato per una riduzione di due tassi di interesse chiave, portandoli ai minimi storici. Questo intervento rappresenta il primo taglio da ottobre e si configura come un nuovo tentativo di stimolare un'economia rallentata dalle incertezze legate ai dazi e dalle difficoltà nel mercato immobiliare. Il "loan prime rate" a un anno, un riferimento importante per i prestiti a imprese e famiglie, è stato abbassato dal 3,1% al 3,0%. Quello a cinque anni, cruciale per i mutui ipotecari, è sceso dal 3,6% al 3,5%. Poco dopo, anche i banchieri centrali australiani hanno annunciato un taglio del tasso di interesse di un quarto di punto, la seconda riduzione decisa quest'anno.



Sul mercato dei cambi, il dollaro si è mosso poco, pur conservando una leggera inclinazione al ribasso dopo le perdite della giornata precedente. L'euro, dal canto suo, ha mostrato un progresso dello 0,26%, con il cambio che si è avvicinato a 1,127. Tra le materie prime, l'oro ha confermato il suo appeal in un contesto ancora delineato da incertezze; lo "spot gold" ha guadagnato l'1,58%, raggiungendo un prezzo di 3281,42 dollari l'oncia. Il petrolio ha registrato un calo frazionale; i future di luglio 2025 sia per il Brent che per il WTI hanno ceduto circa mezzo punto percentuale, con prezzi rispettivamente di 65,15 dollari e 61,80 dollari al barile.