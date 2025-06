Mercati globali tra tensioni in Medio Oriente e mosse delle banche centrali

Sembra proprio che la discesa del greggio abbia dato slancio alle azioni europee.

I future sugli indici del vecchio continente hanno mostrato rialzi: l'EUROSTOXX 50 è avanzato dello 0,7%, mentre i future FTSE hanno segnato un +0,3%. Lo scenario a Wall Street si presenta invece meno brillante, con i future su Nasdaq e S&P 500 entrambi in calo dello 0,2%.

Sul fronte asiatico, le performance azionarie sono state eterogenee. La Corea del Sud spicca con un balzo dell'1,1% del suo indice di riferimento, superando quota 3.000 punti per la prima volta dall'inizio del 2022. Questo rialzo significativo segue l'annuncio di un piano di spesa per stimolare l'economia da parte del neoeletto presidente Lee Jae Myung. Al contrario, Giappone e Australia hanno chiuso in negativo, mentre il mercato azionario cinese è rimasto sostanzialmente stabile.

Anche il dollaro USA ha mostrato debolezza nell'ultima giornata, sebbene si avvii a concludere la settimana con un guadagno dello 0,5%.



Questo progresso è visto come un classico "safe-haven trade", una corsa verso beni rifugio alimentata proprio dalle tensioni in Medio Oriente. Con tutto ciò, un singolo guadagno settimanale non è sufficiente a invertire la tendenza di declino osservata di recente, e molti osservatori ritengono che la valuta statunitense possa registrare ulteriori perdite nel prossimo periodo.

Nel frattempo, le banche centrali continuano a giocare un ruolo determinante nel definire il quadro economico globale, mostrando strategie divergenti. La Cina ha mantenuto i suoi tassi di riferimento invariati, una mossa ampiamente prevista. In Giappone, i dati sull'inflazione core hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi due anni, aumentando la pressione sulla Banca del Giappone affinché valuti un nuovo aumento dei tassi. Eppure, gli investitori sembrano scettici riguardo alla possibilità che una tale mossa possa concretizzarsi prima del mese di dicembre.

Diversi istituti centrali in Europa hanno inviato segnali più accomodanti:

- La Banca Centrale di Norvegia ha tagliato i tassi per la prima volta dal 2020;

- La Banca Nazionale Svizzera ha portato i tassi a zero e non ha escluso l'ipotesi di portarli in territorio negativo;

- La Banca d'Inghilterra ha mantenuto ferma la sua politica monetaria, ma ha esplicitamente segnalato la necessità di un ulteriore allentamento futuro.





Questo panorama complesso, dove le minacce geopolitiche si intrecciano con politiche monetarie disallineate, continua a modellare l'andamento dei mercati finanziari globali in queste settimane.