La nuova sede Lutech a Firenze: un polo strategico per l'AI e l'innovazione

Lutech è già attiva nel supportare la digitalizzazione di importanti realtà pubbliche e private in Toscana e nel resto d'Italia. Enti come:

- Alia Servizi Ambientali;

- Autostrade per l’Italia;

- la Regione Toscana;

- e Findomestic

Beneficiano delle loro soluzioni.

L'obiettivo è rafforzare ulteriormente la presenza sul territorio, grazie a programmi mirati di assunzione e formazione. Si punta a creare una stretta sinergia con le università e le istituzioni locali per coltivare i talenti emergenti. I nuovi uffici sono stati pensati seguendo standard elevati di sostenibilità e benessere. Saranno anche un centro nevralgico per lo scambio di idee, il potenziamento delle competenze digitali e la creazione di opportunità, specialmente per i giovani professionisti della regione.

L'evento di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali. Erano presenti Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, e Jacopo Vicini, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze.



"L’inaugurazione della nuova sede di Firenze rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Gruppo Lutech, a conferma del nostro impegno costante verso l’innovazione e la trasformazione digitale. Firenze è per noi un territorio strategico, ricco di competenze, cultura tecnologica e dialogo con le istituzioni e il mondo accademico," ha commentato Giuseppe Di Franco, Amministratore Delegato del Gruppo Lutech. Ha aggiunto che "i nuovi uffici di Firenze si caratterizzano per un’apertura alla collaborazione con aziende, università e scuole, il mondo scientifico, startup e Istituzioni della città volta a stimolare l’innovazione e la crescita delle nostre persone. Con questo nuovo spazio intendiamo rafforzare la nostra presenza locale e continuare a costruire relazioni solide e durature con clienti, partner e talenti del territorio, contribuendo allo sviluppo digitale dell’intero ecosistema toscano e nazionale.

" Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha sottolineato che "quando un’azienda come Lutech sceglie Firenze, lancia un segnale chiaro: la Toscana non è solo terra di bellezza e storia, ma anche di futuro e visione. Qui l’innovazione trova terreno fertile, in un ecosistema dove le idee prendono forma e i talenti possono immaginare e costruire il proprio futuro. Questo investimento rappresenta un vero e proprio patto con il territorio: un gesto di fiducia che valorizza le nostre competenze, la ricerca e la sinergia tra pubblico e privato." L'Assessore allo Sviluppo Economico, Jacopo Vicini, ha dichiarato che "quando un’azienda sceglie la nostra città è sempre una buona notizia – in questo caso a maggior ragione, dal momento che l’investimento riguarda settori come l’innovazione e la trasformazione digitale, confermando Firenze come territorio fertile e accogliente per realtà che pongono come motore della propria crescita la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

" Da parte sua, Alberto Irace, amministratore delegato di Alia Multiutility, ha commentato che "la collaborazione con Lutech rappresenta un passaggio strategico nel percorso di trasformazione digitale di Alia. Insieme abbiamo realizzato una delle prime piattaforme digitali avanzate per una multiutility in Italia, la prima in Toscana, progettata per realizzare la circolarità in partnership con cittadini e imprese. Un ecosistema tecnologico che semplifica l’accesso ai servizi, migliora l’efficienza operativa e rende concreta l’esperienza della sostenibilità e della circolarità. La digitalizzazione è la chiave per affrontare la transizione ecologica ed energetica, che oggi rappresenta un bisogno primario delle nostre comunità."

Questa nuova presenza a Firenze conferma la strategia di Lutech Group di puntare su territori ricchi di potenziale e collaborazione istituzionale per accelerare la diffusione della trasformazione digitale e dell'AI in ambiti cruciali come i servizi pubblici e le infrastrutture.