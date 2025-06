La Consob e le sfide del mercato: dalle criptovalute al risiko bancario

Una lettura che invita alla massima prudenza su asset caratterizzati da elevata volatilità e meccanismi poco trasparenti.

Sul fronte del sistema bancario, emerge la questione del cosiddetto "risiko bancario" e, in particolare, la difficoltà di dialogo

- con la BCE (Banca Centrale Europea). Questo aspetto assume un peso ancora maggiore se si considera l'aumento delle segnalazioni e delle richieste di chiarimento pervenute all'autorità italiana. Dalla seconda metà del 2024, la Consob ha ricevuto circa una cinquantina tra esposti e istanze, segno di un contesto dinamico e in cerca di risposte chiare.

Non meno rilevante è il tema del Golden Power in Italia. Si osserva un incremento delle richieste di intervento rivolte al Governo, alle prese con le incertezze applicative di una normativa inizialmente concepita come extra-ordinem, ma che nei fatti è diventata sempre più multi-purpose, estendendo il suo ambito di applicazione ben oltre le situazioni straordinarie per le quali era stata introdotta.

La visione di Savona tocca anche la riforma monetaria internazionale.



Secondo il presidente, l'Eurosistema potrebbe e dovrebbe fungere da naturale laboratorio sperimentale

- per un nuovo assetto. Un tale cambiamento creerebbe solide basi per ridurre la dipendenza europea dalle sorti del dollaro e incanalare l'abbondante risparmio europeo verso un suo uso produttivo, un obiettivo strategico per l'autonomia del continente.

La relazione è stata accolta con diverse sfumature di giudizio dagli addetti ai lavori. Marco Ventoruzzo, presidente di AMF Italia, ha apprezzato l'intervento di grande respiro e di grande ampiezza, che nondimeno non ha tralasciato una particolare concretezza. Ha sottolineato come Savona abbia toccato sia problemi globali, come le criptovalute, sia l'intensissima attività recente della Consob. Secondo Ventoruzzo, è stato un discorso equilibrato, istituzionale, ma al tempo stesso molto incisivo nel ricordare lo sforzo di semplificare le regole e rendere i mercati più competitivi in un periodo di grande vivacità.

Giovanni Natali, presidente di AssoNEXT, ha offerto una prospettiva differente.



Pur riconoscendo l'altissimo livello della relazione, ha trovato troppa macroeconomia, troppa visione da Banca d'Italia e non da Consob. Le menzioni ai mercati sarebbero state troppo brevi, con l'assenza notata di riferimenti a Euronext Growth Milan. Natali ha anche letto nella premessa del discorso, dove Savona assume la responsabilità esclusiva di quanto proposto, un segnale di disaccordo interno con gli altri commissari. Lo spazio dedicato alle criptovalute è stato giudicato eccessivo, ma è stato riconosciuto l'importanza dell'accenno all'unificazione dei mercati.

Il tema della Borsa Italiana, sotto la vigilanza della Consob, è stato toccato solo tre volte nel discorso, concentrandosi sul dibattito relativo alla sua collocazione all'interno del Gruppo Euronext. Savona ha sollevato il dubbio se la gestione delle sette borse che compongono la holding olandese segua una logica puramente economica o se invece sia richiesta la tutela indipendente degli interessi di ciascuna borsa nazionale.



L'obiettivo, per alcuni, sarebbe mantenere il risparmio nel territorio in cui si forma.

Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana, ha risposto direttamente su questo punto. Ha evidenziato come negli ultimi 4 anni siano stati integrati i mercati italiani nel gruppo Euronext, realizzando investimenti significativi in Italia. Questo ha permesso di creare una catena del valore che punta proprio a tenere i risparmi europei in Europa, a beneficio sia degli investitori istituzionali che del retail. Testa concorda sulla necessità di superare certe leggi o regolamentazioni, aggiungendo anche pratiche domestiche, che ostacolano l'armonizzazione. Sottolinea che non occorre attendere nuove normative europee per agire; molto si può fare già adesso.

Guardando al futuro dell'Europa, Savona ha descritto come indispensabili

- la creazione dell'Unione Europea dei Mercati dei Capitali e, ancor più ambiziosa, l'istituzione dell'Unione Europea dei Risparmi e degli Investimenti.



Queste unioni sarebbero essenziali per completare il mercato unico dei beni, che già dispone di una moneta propria, l'euro.

Carmine Di Noia, direttore della Direzione per gli affari finanziari e delle imprese dell'OCSE, ha commentato come il presidente Savona sottolinei con forza la crescente integrazione dei mercati, sia reali che finanziari. Ha colto nel suo discorso un certo disappunto per il minore coordinamento attuale, specialmente in ambiti come quello che lui definisce l'infosfera, le valute digitali e le crypto, dove un maggiore coordinamento sarebbe invece cruciale. Allo stesso tempo, Di Noia ha evidenziato l'invito di Savona ai paesi dell'euro a compiere uno sforzo importante, non solo per dotarsi di un euro digitale, ma anche per adottare un assetto istituzionale diverso, capace di affrontare queste nuove sfide.

Anche Stefano Firpo, direttore generale di Assonime, ha espresso apprezzamento per il riferimento del presidente Savona all'assoluta urgenza e necessità di costruire la Capital Markets Union europea.



Ha notato l'importanza dell'invito a muoversi più rapidamente verso una convergenza, includendo l'idea di un'autorità di vigilanza unica nel mercato europeo e un testo unico delle regole che governano la Borsa. Questo è un segnale significativo proveniente da un regolatore nazionale autorevole come la Consob.