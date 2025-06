L'estate 2025 mette alla prova le tasche delle famiglie italiane: la analisi di Facile.It e Consumerismo No Profit

L'uso diffuso dei condizionatori, ad esempio, inciderà pesantemente: mantenere in funzione un solo apparecchio di classe B per 5-6 ore al giorno nei mesi di giugno, luglio e agosto potrebbe aggiungere quasi 140 euro alla bolletta.

Non solo energia: il mantenimento del "fresco" estivo comporta spesso spese extra per riparazioni o manutenzioni di climatizzatori, tapparelle e zanzariere, con costi che possono oscillare tra i 100 e i 300 euro. Anche l'acqua diventa una risorsa più utilizzata, tra docce frequenti e irrigazione dei giardini, con un impatto stimato di 20-30 euro in più al mese.

Viaggiare, specialmente all'estero, spinge molti a valutare l'assicurazione viaggio. La ricerca online di queste polizze è aumentata del 7% rispetto all'anno scorso. I prezzi rimangono stabili: una polizza completa (assistenza medica, bagaglio, annullamento) costa in media 36 euro per due settimane in Europa, 48 euro per paesi extra-europei (esclusi USA, Canada e Caraibi) e 55 euro per queste ultime destinazioni.

Il capitolo trasporti presenta aumenti non trascurabili.



I traghetti, in particolare i collegamenti con auto al seguito, registrano un rincaro del 9,7% rispetto al 2024. Anche i voli costano di più: quelli estivi verso l'Europa mostrano un aumento intorno al 7%, mentre i voli nazionali per Ferragosto segnano un balzo del 21%. Le compagnie low-cost si posizionano su rincari più contenuti, tra il 4% e il 6%, mantenendo comunque un mercato globale competitivo.

Una parziale eccezione arriva dai treni, le cui tariffe ufficiali non sono aumentate rispetto al 2024. Però, le offerte più convenienti come le tariffe Economy o Super Economy tendono a esaurirsi molto rapidamente nei periodi di alta domanda. Ciò significa che il prezzo medio effettivo per viaggiare in treno a Ferragosto può risultare ben più alto. Prenotare con largo anticipo, sfruttare programmi fedeltà e monitorare le disponibilità sono strategie essenziali per risparmiare.

Un fenomeno in crescita è quello delle vacanze a rate. Nei primi cinque mesi del 2025, la percentuale di richieste di prestiti personali destinati alle spese vacanziere è aumentata del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un importo erogato stimato di oltre 220 milioni di euro.





Ci sono buone notizie per chi si sposta in auto: nella prima settimana di giugno 2025, i prezzi di benzina e diesel erano inferiori, rispettivamente del 9% e del 6%, rispetto allo stesso periodo del 2024. Percorrere Milano-Bari andata e ritorno costerebbe circa 195 euro con un'auto a benzina (quasi 20 euro in meno del 2024) e circa 152 euro con un diesel (11 euro in meno). Però, questa convenienza potrebbe essere messa a rischio dagli eventi internazionali tra Iran e Israele; i mercati del petrolio temono possibili blocchi negli approvvigionamenti, e la sola esplosione del conflitto ha già causato i primi rialzi.

Anche i pedaggi autostradali incideranno sul bilancio degli automobilisti: Autostrade per l'Italia (ASPI) ha adeguato i prezzi all'inflazione a inizio anno con un aumento dell'1,8% sulle tratte di sua competenza.

Per quanto riguarda le assicurazioni veicoli, a maggio 2025 il premio medio per la RC Auto era di 620,98 euro. Rispetto a un anno fa c'è un lieve incremento dell'1,1%, ma sui sei mesi precedenti si registra un calo del 5,5%.



Una nota positiva, insomma. L'andamento è diverso per la RC Moto: a maggio 2025 il costo medio era di 501,48 euro. Rispetto a un anno fa è sceso dell'1,1%, ma rispetto a sei mesi fa è cresciuto del 6,0%.

Le spese estive non riguardano solo chi parte. Anche chi resta a casa affronta costi extra, soprattutto per la gestione dei figli. Secondo i dati ISTAT, le famiglie italiane spendono in media 2.738 euro al mese per i consumi, un dato in crescita del 4,3% rispetto all'anno precedente. Le spese extra stimate tra giugno e settembre, escludendo vacanze e centri estivi, si aggirano tra i 1.500 e i 3.000 euro per una famiglia media con uno o due figli.

I centri estivi rappresentano una voce di spesa considerevole, quasi proibitiva per alcuni. Una struttura privata può costare circa 700 euro al mese per ciascun figlio. Nei centri estivi pubblici la cifra si attesta intorno ai 400 euro. I prezzi variano significativamente in base alla regione e alla fascia ISEE di appartenenza della famiglia. Nel 2025, il prezzo a tempo pieno in strutture private è più alto al Nord (190 €/sett.

) , scende al Centro (160 €) e al Sud (135 €). Nelle strutture pubbliche, la spesa è di circa 80 euro per metà giornata e 100 euro per il tempo pieno.

Molte famiglie ricorrono alle baby-sitter quando non usano i centri estivi. Le tariffe orarie vanno dai 7 ai 10 euro, per un costo mensile che può arrivare a 800–1.200 euro per un servizio a tempo pieno.

Il guardaroba estivo per bambini e ragazzi richiede spesso un ricambio completo. La spesa media per figlio è tra i 150 e i 250 euro per l'acquisto di sandali, costumi, magliette e pantaloncini.

Anche le uscite e il tempo libero pesano sul bilancio: gelati, bibite, cene in pizzeria e altre attività sociali estive portano a una spesa media stimata tra 300 e 600 euro nell'arco dei tre mesi per famiglia. Anche qualche gita fuori porta può incidere, con il noleggio di biciclette o altri mezzi per i più piccoli che aggiunge 200-400 euro.

Il costo del cibo tende a crescere d'estate. L'esigenza di rinfrescarsi porta a un maggiore acquisto di frutta e verdura, spesso costosa, oltre a bevande, gelati e snack.



Non mancano barbecue e grigliate, che comportano l'acquisto di prodotti extra e una spesa aggiuntiva stimata tra 200 e 400 euro.

Infine, ci sono le spese per la salute e la cura della persona: creme solari, prodotti dopo puntura, e piccoli accorgimenti per la pelle aggiungono 80-150 euro circa, a volte integrati da farmaci stagionali.

Un capitolo a parte merita il gelato, un piacere estivo che sta diventando più costoso. Nell'ultimo anno, il prezzo medio è salito del 9% per il gelato artigianale. I rincari sono ancora più marcati per i gelati confezionati: +24% per i gelati a stecca e +23% per quelli in vaschetta. Il caro materie prime come latte, zucchero, cacao e panna, che hanno visto rincari tra il 50% e il 100%, ha costretto artigiani e industria ad adeguare i listini.

Di fronte a questo scenario, la raccomandazione chiave che emerge da questa analisi è quella di prestare la massima attenzione a prezzi e quantità acquistate. Essere consumatori consapevoli e informati diventa fondamentale in un mercato dove gli aumenti sono ormai la nuova normalità.