Il settore assicurativo italiano brilla nel 2024

La raccolta complessiva dei premi assicurativi ha superato la ragguardevole soglia dei 170 miliardi di euro, evidenziando un incremento del 16,2% rispetto all'anno precedente. Questo notevole risultato è il frutto congiunto di una robusta ripresa del ramo Vita, che ha messo a segno un balzo del 19,9%, nonostante un aumento dei riscatti, e della crescita sostenuta del ramo Danni. Quest'ultimo segmento ha raggiunto circa 38 miliardi di euro di raccolta, con un incremento del 7,9%. In particolare, il mercato ha mostrato un forte interesse per le coperture sanitarie e immobiliari, sempre più percepite come essenziali per la sicurezza delle famiglie e delle imprese.

Sul fronte della competizione tra le compagnie, la classifica per raccolta premi è chiara e rivela alcune interessanti dinamiche. Generali si conferma al vertice, con una raccolta che ha toccato i 32,3 miliardi di euro, in crescita del 19,3%. Seguono a distanza significativa Intesa Sanpaolo Assicurazioni e Allianz, consolidando le loro posizioni tra i leader di mercato.



Emerge con forza la performance di Mediolanum, che ha registrato un tasso di crescita impressionante, pari al +64%. Allo stesso modo, BNP Paribas Cardif Vita ha fatto il suo ingresso nella prestigiosa top ten, spinta da un incremento del 48,4%. Questi dati evidenziano un settore tutt'altro che statico. La competizione è vivace e stimola costantemente le compagnie a innovare, a sviluppare nuovi servizi e a proporre soluzioni sempre più personalizzate per rispondere alle mutevoli esigenze della clientela.

Un elemento cruciale che si prospetta come chiave per il successo futuro è l'accelerazione degli investimenti in tecnologia e in AI, l'intelligenza artificiale. Le previsioni sul settore sono esplicite. Si stima che entro il 2025 le compagnie italiane investiranno ben 100 milioni di euro specificamente in soluzioni di AI. Si tratta del doppio rispetto alla cifra impiegata nell'anno corrente. Questo deciso salto di qualità è reso possibile anche grazie alla creazione di partnership strategiche con startup innovative nel campo dell'insurtech e con le università.



L'obiettivo primario è ottimizzare i processi interni, migliorare l'efficienza operativa e, soprattutto, offrire ai clienti servizi all'avanguardia e soluzioni su misura. Questo impegno nel digitale, che include anche la gestione avanzata dei dati e la progressiva digitalizzazione delle polizze, si traduce in una maggiore reattività e in una capacità di adattamento più rapida alle dinamiche del mercato.

La solidità complessiva del comparto assicurativo trova un'ulteriore e convincente conferma nell'andamento dell'indice di solvibilità medio. Questo parametro cruciale è salito al 258%. Rappresenta un miglioramento di 12 punti percentuali rispetto al valore registrato nel 2023. È un dato perfettamente in linea con la media osservata a livello europeo, a testimonianza della robustezza finanziaria delle compagnie italiane. Nonostante le perduranti incertezze che caratterizzano lo scenario macroeconomico globale e i rischi crescenti posti dai cambiamenti climatici, le compagnie italiane dimostrano di essere ben preparate e resilienti. Possiedono una posizione competitiva forte che lascia ben sperare per i risultati dei prossimi anni.



In un contesto così dinamico, il settore assicurativo italiano si conferma saldamente come uno dei pilastri più affidabili e innovativi dell'economia nazionale.