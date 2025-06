Il prezzo del petrolio Brent torna ai livelli di gennaio: l'impatto delle tensioni in medio oriente

Questi elementi di fondo, legati a una domanda non esaltante e a un'offerta potenzialmente abbondante, restano in larga parte presenti. Per questo, un allentamento della tensione geopolitica in Medio Oriente metterebbe probabilmente il prezzo dell'oro nero sotto pressione.

Lo si è visto chiaramente quando la speculazione su un possibile tentativo di mediazione da parte dell'allora presidente Donald Trump ha causato un momentaneo ripiegamento del greggio, prima che le smentite dalla Casa Bianca invertissero rapidamente la rotta. Nondimeno, lo scenario più rischioso e capace di innescare impennate ben maggiori si materializzerebbe con un impatto diretto sulle esportazioni di greggio e carburante dell'Iran, che ammontano a circa due milioni di barili al giorno. Ancora più critico sarebbe un blocco o una seria minaccia allo Stretto di Hormuz, un collo di bottiglia marittimo attraverso il quale transita circa il 20% delle forniture globali di petrolio e gas naturale liquefatto.

Un'eventualità del genere catapultirebbe i prezzi dell'energia su livelli ben superiori, con ricadute significative sull'inflazione a livello mondiale.



Fondamentalmente, un prezzo del petrolio elevato agisce sull'economia come una sorta di tassa implicita, frenando la crescita.

Consumatori e imprese si trovano a sostenere costi finanziari maggiori, riducendo la spesa per altro. Non a caso, nel Regno Unito, le associazioni degli automobilisti hanno già messo in guardia da un aumento del costo alla pompa dei carburanti, diretta conseguenza dell'incremento dei prezzi all'ingrosso dell'energia. Si considerano scenari meno estremi per i mercati energetici.

Questi includerebbero la possibilità che altri membri dell'OPEC+, in particolare l'Arabia Saudita, aumentino la loro produzione per compensare eventuali interruzioni delle esportazioni iraniane. Inoltre, la produzione non-OPEC, trainata dallo shale oil negli USA, potrebbe rispondere ai segnali di prezzo, incrementando l'offerta se necessario. Tale evoluzione riporterebbe l'attenzione dei mercati sulle preoccupazioni per una crescita della domanda debole e sulla necessità di assorbire volumi aggiuntivi dall'OPEC+.



Un altro potenziale effetto di una risalita dei prezzi del petrolio potrebbe essere la ripresa del settore azionario legato all'energia.

Si osserva come il comparto energetico globale si sia progressivamente deprezzato rispetto al mercato azionario complessivo negli ultimi due anni, parallelamente alla discesa dei prezzi del greggio. Ciò ha riportato le valutazioni del settore ai livelli minimi storici, un punto che in passato ha spesso rappresentato un momento opportuno per aumentare l'esposizione. Colossi petroliferi come BP e Shell rappresentano una quota combinata di circa il 10% nel FTSE 100.

Questo peso significativo suggerisce che l'indice potrebbe trovare un certo riparo dalla volatilità generale del mercato, qualora i prezzi del petrolio dovessero subire ulteriori impennate.