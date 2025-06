Azimut vola a Piazza Affari: l'effetto distensione sui mercati europei

Questa distensione percepita ha immediatamente avuto un impatto sui mercati delle materie prime. I prezzi del petrolio e del gas si sono raffreddati, un effetto che ha logicamente pesato sui titoli delle aziende attive nel settore energetico.

Sul fronte dei singoli titoli a Piazza Affari, la performance di Azimut (+3,83%) è stata notevole. La spinta è arrivata da un'indiscrezione di mercato: sembra che il gruppo Ion, guidato da Andrea Pignataro, stia valutando un investimento in Tnb. Questa è la nuova banca digitale italiana, un progetto nato dalla collaborazione tra FSI SGR e proprio Azimut Holding.

Passando al quadro macroeconomico, è emerso un segnale di lieve preoccupazione. La fiducia dei consumatori in Europa ha mostrato un piccolo passo indietro a giugno 2025. Secondo la stima flash del sondaggio mensile condotto dalla DG ECFIN, il sentiment nell'Eurozona rimane in territorio negativo, scendendo a -15,3 punti.



Questo valore si confronta con il -15,1 registrato a maggio, indicando un marginale peggioramento.

Uno sguardo agli altri indicatori: l'Euro Dollaro USA ha segnato un leggero progresso, salendo dello 0,25%. L'oro, bene rifugio, ha mantenuto la posizione, scambiando intorno ai 3.369,8 dollari l'oncia, stabile sui valori del giorno precedente. Il petrolio (Light Sweet Crude Oil) ha chiuso sostanzialmente invariato a 73,65 dollari al barile, riflettendo in parte quella calma geopolitica di cui parlavamo. Sul fronte obbligazionario, lo Spread BTP si è mosso in lieve calo, attestandosi a 94 punti base, mentre il rendimento del BTP 10 anni è rimasto stabile al 3,43%.

Tornando ai mercati azionari, il quadro europeo mostrava un generale ottimismo. Francoforte ha registrato un solido guadagno dell'1,27%, mentre Parigi ha segnato un incremento più contenuto, pari allo 0,48%. Londra si è distinta con una lieve flessione, chiudendo in calo dello 0,2%. Per quanto riguarda l'Italia, il listino principale, il FTSE MIB, ha concluso la seduta in rialzo dello 0,74%.



Anche gli indici più ampi hanno seguito il trend positivo: il FTSE Italia All-Share è salito dello 0,72%, il FTSE Italia Mid Cap ha guadagnato lo 0,44% e il FTSE Italia Star ha mostrato un incremento dello 0,76%.

Tra le singole azioni, diverse Blue Chip a Piazza Affari hanno registrato performance degne di nota. Ecco i principali movimenti della giornata:

- Azimut: forte rialzo del 3,83%;

- Telecom Italia: guadagno del 2,90%;

- BPER: incremento del 2,55%;

- Interpump: crescita del 2,52%.

Le vendite, invece, si sono concentrate su pochi titoli:

- Terna: chiusura in calo dello 0,90%;

- Snam: flessione dello 0,83%.