La tensione geopolitica scuote Wall Street: cosa aspettarsi dai titoli di Stato USA

I mercati finanziari internazionali manifestano una crescente volatilità mercati finanziari globali mentre gli investitori attendono con cautela l'apertura delle negoziazioni negli Stati Uniti. I mercati statunitensi riprendono oggi gli scambi dopo una festività che ha permesso al resto del mondo di reagire con nervosismo alle nuove frizioni transatlantiche. Il sentimento di “vendere l'America” ha messo una forte pressione sui titoli del Tesoro già nella sessione di Tokyo.

La causa di questa agitazione è chiara: la minaccia di nuovi dazi da parte del presidente Donald Trump contro gli alleati europei che si sono opposti alla sua spinta per ottenere il controllo del territorio artico danese.



Questo clima di estrema imprevedibilità sta alimentando una profonda incertezza globale.


Le conseguenze sui bond si sono fatte sentire immediatamente. I rendimenti decennali dei titoli di Stato USA sono aumentati di 2,4 punti base durante la sessione asiatica. Le proiezioni sull'equity suggeriscono una possibile caduta all’apertura di Wall Street. Il presidente Trump avrebbe inviato messaggi al Primo Ministro norvegese, affermando di non sentirsi più obbligato a “pensare solo alla Pace”, motivando questa nuova postura con la mancata assegnazione del Premio Nobel per la Pace di quest'anno.


Gli operatori di mercato appaiono esausti dopo un anno caratterizzato da bruschi e scioccanti cambiamenti politici. Ora l’attenzione si sposta sulla risposta ufficiale da parte dell'Europa. I leader dell’Unione Europea si riuniranno urgentemente giovedì per valutare quanto possano essere dannose e concrete le minacce americane. Queste tensioni delineano uno scenario di significativo rischio geopolitico commerciale USA Europa, un fattore che le aziende devono obbligatoriamente integrare nelle loro valutazioni del rischio.



A testimonianza di questo peggioramento delle prospettive per le imprese, la banca d'investimento Citi ha recentemente declassato le azioni europee. La decisione riflette la pesante incertezza che aleggia sulle previsioni degli utili societari nel continente. Questa nebbia sulle prospettive di guadagno rappresenta un rischio significativo per gli investimenti azionari Europa, impattando direttamente le decisioni d’acquisto B2B.


Non solo l’Occidente è sotto pressione. Anche i mercati asiatici mostrano segnali di stress interno. In Giappone, per esempio, i rendimenti dei bond hanno subito un’impennata. La domanda per l'asta del debito a 20 anni è risultata debole. Questo è avvenuto mentre il Primo Ministro Sanae Takaichi conduce il Giappone verso elezioni anticipate fissate per febbraio. Gli investitori obbligazionari temono che le voci di tagli fiscali e un forte mandato di spesa non preannuncino nulla di buono per la stabilità delle future finanze pubbliche giapponesi.



Nondimeno, lo yen non ha beneficiato in modo sostanziale del generale sell-off del dollaro che si è visto questa settimana. La valuta giapponese si mantiene infatti ancorata vicino a 158 yen per dollaro.



