La grande frattura: dal rischio demografico in Europa ai maxi-prestiti in Arabia Saudita che ridefiniscono la finanza globale e investimenti B2B





L'Arabia Saudita, per esempio, sta accelerando la sua diversificazione economica. Il Regno ha come obiettivo ridurre la sua storica dipendenza dal petrolio. La strategia si chiama Vision 2030 ed è promossa dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Questa corsa alla trasformazione richiede capitali immensi. Le banche saudite hanno quindi cercato risorse sui mercati internazionali, raggiungendo un volume di prestiti record nel 2025. Questi volumi sono addirittura triplicati rispetto all'anno precedente. Le risorse degli investitori locali non sono più sufficienti per finanziare mega-progetti futuristici come Neom e The Line. L'appetito per il credito è elevatissimo.

Contemporaneamente, il Vecchio Continente si trova a fronteggiare una minaccia interna ben più silenziosa: il collasso potenziale dei sistemi pensionistici statali. Questo è un fattore di crescente rischio demografico Europa, un elemento cruciale per gli investimenti B2B che guardano alla sostenibilità fiscale delle nazioni.



I sistemi di welfare, spesso troppo generosi, vacillano sotto il peso di una popolazione che invecchia rapidamente.

I costi per mantenere la popolazione anziana raggiungono, in alcuni Paesi membri, cifre impressionanti, fino al 15% del PIL. I dati sui beneficiari mettono in luce una situazione critica.

- In Italia e in Spagna i pensionati percepiscono circa il 70% del loro reddito medio di carriera, a fronte di una media dell'OCSE che si attesta al 50%;

- Molti di questi sistemi sono non finanziati, basandosi sui contributi correnti dei lavoratori attivi e restando, perciò, drammaticamente vulnerabili alla crescita demografica stagnante o negativa.

I governi europei sono quindi costretti a prendere decisioni molto difficili e politicamente esplosive, come l'aumento dell'età pensionabile, che in nazioni come la Francia ha già portato a estese proteste. La necessità di rifinanziare questi sistemi rappresenta un onere significativo per le future generazioni e per la stabilità della finanza globale e investimenti B2B in Europa.





Anche la Cina, pilastro dell'economia globale, lotta con un rischio demografico senza precedenti. Nonostante gli sforzi del governo per incentivare la natalità, il tasso di natalità ha raggiunto nuovamente i livelli più bassi degli ultimi decenni. La carenza di giovani lavoratori rappresenta un freno potente e duraturo alla crescita economica futura.

Per ovviare a questa contrazione, Pechino sta investendo massicciamente nell'automazione e nell'integrazione dell'AI, specialmente nel settore manifatturiero. Nonostante queste gravi sfide interne, l'economia cinese ha mostrato resilienza.

- Il PIL cinese nel 2025 ha fatto segnare una crescita del 5%;

- La locomotiva economica è stata alimentata principalmente dai forti numeri nelle esportazioni, un elemento che ha permesso di superare le difficoltà derivanti dalla guerra tariffaria con gli Stati Uniti.

Parallelamente, il settore automobilistico si ridefinisce con le strategie EV Cina Regno Unito.



Mentre gli Stati Uniti e l'Unione Europea adottano barriere protezionistiche e dazi elevati sulle auto elettriche (EV) cinesi, il Regno Unito è diventato la porta d'accesso strategica per i produttori asiatici. Marchi di rilievo come BYD, MG, Neo, Aon e Ziker stanno rapidamente espandendo le loro attività in territorio britannico.

Questo successo è il risultato di diversi fattori. Londra, per esempio, non ha imposto dazi punitivi significativi, rendendo i veicoli cinesi estremamente competitivi sul prezzo. Inoltre, l'assenza di forti produttori automobilistici di massa nazionali nel Regno Unito rende i consumatori più inclini a sperimentare nuovi marchi. Questi veicoli offrono tecnologia avanzata e un elevato rapporto qualità-prezzo.

Per superare le barriere esistenti nell'Unione Europea, le aziende cinesi stanno pianificando o avviando direttamente la produzione in loco. Aziende come BYD e Leapmotor stanno costruendo stabilimenti rispettivamente in Ungheria e in Spagna.



Questa mossa sottolinea come le strategie EV Cina Regno Unito e in Europa siano vitali per il dominio globale nel cruciale mercato delle auto elettriche, dimostrando una notevole capacità di adattamento ai contesti regolatori internazionali.