Indice ZEW: il sentiment economico in Germania vola a gennaio



È un segnale forte: nonostante le sfide persistenti, la fiducia nel futuro prossimo dell'industria e della finanza di Berlino appare rafforzata.



Il presidente dello ZEW, Achim Wambach, ha commentato con cautela i risultati: l'indice ZEW è in forte crescita. Il 2026 potrebbe segnare una svolta. Tuttavia, nonostante il clima economico positivo, si dovrebbe continuare a lavorare per rafforzare l'attrattività della sede, al fine di consentire una crescita sostenibile".



Queste previsioni industria tedesca 2026 positive si registrano anche a fronte dell'annuncio di ulteriori dazi da parte degli USA lo scorso fine settimana. Le industrie con una forte vocazione all'export, infatti, stanno registrando miglioramenti in alcuni casi molto marcati. La fiducia è in crescita in molti settori manifatturieri.



I saldi di aspettativa per diversi comparti industriali hanno mostrato aumenti consistenti, a riprova di come le aziende stiano guardando avanti con maggiore ottimismo:



- L'ingegneria meccanica è balzata di più 22,7 punti;



- L'industria dell'acciaio e dei metalli ha visto un incremento di più 18,2 punti;



- L'industria automobilistica è migliorata di più 16,5 punti, portando il suo saldo a meno 5,5 punti;



- L'ingegneria elettrica ha segnato più 14,0 punti;



- Il comparto chimico e farmaceutico è migliorato di più 12,4 punti.







Questi risultati settoriali si allineano perfettamente ai dati della produzione industriale relativi a novembre 2025, che avevano superato di gran lunga le attese del mercato, e ad un aumento sorprendente e robusto negli ordini. Inoltre, l'accordo Mercosur ha verosimilmente fornito un impulso positivo alle prospettive export europeo, specialmente per i settori ad alta intensità di esportazione. Nondimeno, la politica commerciale imprevedibile da parte degli Stati Uniti continua a rappresentare un elemento di incertezza e un onere aggiuntivo per l'economia tedesca orientata all'estero.



Le aspettative sono in rialzo non solo per la Germania, ma per l'intera Eurozona. L'indice di aspettativa per l'area dell'euro si attesta ora a più 40,8 punti. Questo valore è superiore di più 7,1 punti rispetto al mese precedente. Anche la valutazione della situazione economica attuale per la Eurozona sta migliorando. Con meno 18,1 punti, è in crescita di più 10,4 punti rispetto alla rilevazione passata.



Questi dati congiunti indicano che il sentiment economico Germania sta guidando un cauto ottimismo che si riflette in modo positivo su tutta la regione.