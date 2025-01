Youtube, Meta e X.com intensificano la lotta all'odio online voluto dall'Unione Europea

Oltre ai colossi citati, anche altre piattaforme come Dailymotion, Instagram, Jeuxvideo.com, LinkedIn, Microsoft per i suoi servizi consumer, Snapchat, Rakuten Viber, TikTok e Twitch hanno firmato questo accordo, nato inizialmente come codice volontario nel maggio 2016.

Henna Virkkunen, commissario europeo per la tecnologia, ha dichiarato: "In Europa, l'odio illegale non ha spazio, né online né offline. Accolgo con favore l'impegno delle parti interessate per un codice di condotta rafforzato ai sensi del Digital Services Act (DSA)". Il DSA, o legge sui servizi digitali, impone alle aziende tech di aumentare gli sforzi per combattere contenuti illegali e dannosi. L'adesione a questo codice aggiornato potrebbe influenzare come i regolatori applicheranno la legge.

I funzionari dell'UE hanno spiegato che il rispetto del codice potrebbe essere preso in considerazione nelle verifiche.

Le aziende, aderendo al codice rivisto, si sono impegnate ad accettare il monitoraggio delle segnalazioni di incitamento all'odio da parte di enti pubblici o senza scopo di lucro, esperti nel settore, valutando almeno due terzi di tali segnalazioni entro 24 ore. Inoltre, le società si impegneranno ad adottare misure per ridurre la diffusione di discorsi d'odio, come l'uso di strumenti di rilevamento automatico. Si impegnano anche a fornire informazioni sul ruolo dei sistemi di raccomandazione e sulla portata organica e algoritmica di contenuti illegali prima della loro rimozione.

In sostanza, le grandi piattaforme digitali si sono impegnate in un'azione più concreta e coordinata contro la diffusione dell'odio online, con l'obiettivo di rendere internet uno spazio più sicuro e rispettoso, con verifiche più veloci ed accurate, grazie anche a realtà terze, non necessariamente private, e controlli più accurati.

L’accordo rappresenta un passo significativo verso una maggiore responsabilità da parte delle aziende tecnologiche nella lotta all’odio online, con l’Unione Europea che assume un ruolo guida nella definizione di standard e regole per la moderazione dei contenuti digitali.