Unione europea e Messico: nuovo accordo commerciale

Le mosse di Trump sono state un fattore chiave. L'ex presidente ha criticato le pratiche commerciali dell'UE e ha minacciato dazi sulle esportazioni europee, e tariffe del 25% sui beni provenienti dal Messico. In questo contesto, l'accordo UE-Messico assume un significato strategico. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: “Questo accordo storico dimostra che un commercio aperto e basato sulle regole può contribuire alla nostra prosperità e sicurezza economica, oltre che all'azione per il clima e allo sviluppo sostenibile”.

L'amministrazione Trump, nel 2018, aveva imposto dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio importati, adducendo motivi di sicurezza nazionale. Secondo l'ex presidente, tali misure avrebbero rivitalizzato le industrie statunitensi creando numerosi posti di lavoro, ma i risultati concreti sono stati più controversi.

L'accordo tra UE e Messico, dunque, si presenta come una risposta alle politiche protezionistiche statunitensi. Con questo patto, sia Europa sia Messico cercano di consolidare i propri rapporti commerciali, tutelandosi dalle incertezze generate dalle politiche di Trump.

Ripercorrendo le vicende, emerge come il Messico abbia lavorato con determinazione per questo accordo, considerando che gli Stati Uniti sono di gran lunga il suo primo partner commerciale, l'83% di tutto il suo commercio, e che Trump aveva più volte minacciato pesanti dazi sia sull'UE, sia sul Messico. In un contesto internazionale che vede l'USMCA, l'accordo Stati Uniti, Messico e Canada in revisione, l'accordo tra UE e Messico diventa un baluardo contro un protezionismo che potrebbe avere pesanti conseguenze economiche.