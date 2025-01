Qonto lancia strongHer: formazione per l'imprenditoria femminile digitale

Mariano Spalletti, managing director di Qonto per l’Italia, ha dichiarato: “Quest'anno abbiamo deciso di rinnovare il progetto StrongHer, ampliandone l'impatto con sessioni di apprendimento di tre giorni, workshop trimestrali e mentorship in collaborazione con partner strategici. Il nostro scopo è fornire loro tutti gli strumenti utili alla crescita del business e promuovere le loro storie di successo, creando al contempo occasioni di networking. Qonto si impegna concretamente a colmare il divario di genere nel mondo dell'imprenditoria e a supportare le imprenditrici, confermando la sua leadership di mercato”.

Le selezioni per imprenditrici e freelance, con attività avviate o in fase di lancio, sono aperte fino al 16 febbraio. L'obiettivo è selezionare donne che puntano alla crescita aziendale attraverso la digitalizzazione.

A marzo si terrà la StrongHer Night, evento che annuncerà le 40 partecipanti selezionate e darà il via al progetto. Quest'anno il programma prevede due giorni di business training, incontri di networking e masterclass con mentor specializzati, che per la prima volta saranno aperti al pubblico.

La terza edizione di StrongHer fa seguito al grande successo delle precedenti, che hanno coinvolto più di 60 imprenditrici. Le partecipanti hanno ricevuto formazione gratuita da mentor specializzati su innovazione digitale, digital marketing, gestione finanziaria, contabilità e creazione di e-commerce. Hanno inoltre partecipato a incontri one-to-one con i mentor ed eventi di networking, diventando parte di una community che sostiene le donne che fanno impresa in Italia.

Il progetto StrongHer vede la collaborazione di Cofoundry come main partner e di numerosi altri partner: Latuta, Bugnion, B Heroes, Bridge for Billions, B4I, GLOW, GRLS, Hi!Founders Srl, I3P, InnovUp, LifeGate Way, SheTech, SocialFare, Sprintaly Lab, Startup Geeks Vento, Terziario Donna di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, The Ideas Lab, YoRoom, Zest Group e 360 Capital.

Erica Turchetti, amministratrice di Cofoundry, ha dichiarato: “Cofoundry è orgogliosa di essere main sponsor di StrongHer, iniziativa che rispecchia i nostri valori di inclusività, innovazione e supporto all'imprenditoria femminile. La nostra azienda è guidata da una donna e composta per la maggior parte da donne, a dimostrazione della nostra visione di un futuro dove il contributo di entrambi i generi si traduce in un successo condiviso. Vogliamo lanciare un messaggio chiaro: le donne hanno le stesse capacità e potenzialità degli uomini e devono avere le stesse opportunità, la collaborazione tra generi è la chiave per un business più equilibrato e vincente”.

In definitiva, l'iniziativa StrongHer di Qonto rappresenta un passo significativo per sostenere la crescita delle imprese femminili in Italia, offrendo formazione, mentorship e networking per superare gli ostacoli che le imprenditrici incontrano nel loro percorso di crescita.



Il programma, giunto alla terza edizione, testimonia un impegno concreto verso l'equità di genere nel mondo degli affari e la promozione del talento femminile nel settore imprenditoriale.