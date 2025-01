Primo discorso di Trump come presidente: energia, esercito e conquiste spaziali al centro del suo ritorno

Il presidente ha annunciato una nuova era in cui gli Stati Uniti torneranno ad essere una nazione ricca di energia. Ha affermato che "faremo abbassare i prezzi, riempiremo di nuovo le nostre riserve strategiche ed esporteremo energia americana in tutto il mondo". Inoltre ha sottolineato come le risorse di petrolio americane saranno fondamentali per la crescita economica.

Un'altra promessa significativa è stata quella di revocare l'obbligo delle auto elettriche e di sostenere l'industria automobilistica tradizionale, dichiarando che "potremo comprare l'auto che vogliamo".

Sul fronte militare, Trump ha enfatizzato la necessità di ricostruire l'esercito. Ha promesso che "ricostituiremo l'esercito e misureremo il nostro successo non solo con le battaglie, ma anche con il numero di guerre che riusciremo a fermare". Inoltre, ha affermato che "firmerò una legge per cui i nostri soldati non siano assoggettati ad esperimenti politici così che possano concentrarsi sulla loro missione: sconfiggere i nemici dell'America".

Non sono mancate le dichiarazioni sull’esplorazione spaziale. Trump ha espresso il desiderio di vedere gli astronauti americani piantare la bandiera degli Stati Uniti su Marte: "Penso ai nostri astronauti, che vorrei piantassero la nostra bandiera su Marte". Un progetto che si affianca ad altre rivendicazioni sul piano internazionale, come la volontà di riprendere il canale di Panama, affermando "ci riprenderemo il canale di Panama".

Il discorso ha toccato anche temi di politica interna. Trump ha dichiarato che ci saranno solo due generi, maschio e femmina, e che saranno imposti dazi ai paesi stranieri per arricchire gli Stati Uniti. Sull’immigrazione, ha affermato che "deporterò milioni e milioni di migranti criminali", e "dichiarerò oggi l'emergenza al confine col Messico e manderò l'esercito", ribadendo la politica 'Remain in Mexico'.

Un momento di distensione si è avuto quando Joe Biden e Kamala Harris si sono alzati per applaudire il passaggio in cui il presidente Trump ha ricordato il rilascio dei primi ostaggi israeliani da parte di Hamas. Un raro gesto di unione in un contesto di forti divisioni.

In sintesi, il discorso inaugurale di Donald Trump ha delineato una visione di politica estera e interna che si discosta in modo significativo dall'amministrazione precedente. Le promesse su energia, difesa e spazio, insieme alle dichiarazioni su immigrazione e dazi, sembrano aver indicato le priorità del suo nuovo mandato.