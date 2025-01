Prezzi dell'energia: l'allarme di Confindustria per la manifattura italiana

Il confronto è impietoso: il costo dell'energia in Italia supera di oltre il 30% quello della Germania, dell'80% quello della Spagna e del 78% quello della Francia. Questi dati mettono in serio pericolo la capacità delle industrie italiane di competere sul mercato internazionale.

Le conseguenze di questi aumenti si fanno sentire anche su famiglie e imprese. Confindustria stima che l'incremento dei costi per gas ed elettricità si traduca in un impatto di oltre 10 miliardi di euro. "Le misure della manovra volte a migliorare il potere d'acquisto sono vanificate", ha affermato Regina, evidenziando come gli sforzi fatti per supportare l'economia rischino di essere neutralizzati dall'aumento dei prezzi dell'energia.

Regina ha poi spiegato che l'attuale sistema di formazione del prezzo dell'energia, basato sul costo marginale, penalizza le fonti rinnovabili.

Oggi, infatti, il prezzo è determinato principalmente dal costo della produzione di energia tramite il termoelettrico, che è la fonte più costosa. "Questo penalizza lo sforzo in energie rinnovabili se non saremmo capaci di disaccoppiare le fonti rinnovabili dal prezzo del gas", ha concluso. Di fatto, anche se l'Italia investe nelle rinnovabili, il costo finale dell'energia rimane legato al prezzo del gas, che sta creando grossi problemi a tutta l'industria. Un circolo vizioso che, secondo Confindustria, va assolutamente interrotto per tutelare il futuro del settore manifatturiero italiano.

In sintesi, il divario di costo dell'energia con i principali partner europei, in particolare Germania, Spagna e Francia, e l'impatto economico negativo su famiglie e imprese, rende fondamentale una revisione del sistema di formazione dei prezzi e uno sblocco dei costi da parte delle rinnovabili.