Mercati europei in rialzo, Milano fa eccezione con un ribasso dello 0.3%

Mentre Wall Street è rimasta chiusa per il Martin Luther King’s Day, l'attenzione si è spostata sulla cerimonia di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, con il giuramento previsto per le 18:00 ora italiana. Il presidente eletto ha avuto un colloquio telefonico con il leader cinese Xi Jinping, segnalando una maggiore apertura al dialogo sul commercio con Cina, Canada e Messico. Questa notizia ha in parte tranquillizzato i mercati, che temevano l'imposizione immediata di nuovi dazi e il conseguente rischio di una guerra commerciale.

Oggi ha preso il via il forum di Davos e nei prossimi giorni gli investitori monitoreranno attentamente i dati sugli indici Pmi delle principali economie mondiali, le trimestrali delle aziende statunitensi e la riunione della Bank of Japan (BoJ).

Sul fronte obbligazionario, lo spread tra Btp e Bund si è mantenuto intorno ai 109 punti base, con il rendimento del titolo italiano al 3,61% e quello tedesco al 2,52%.

Nel mercato delle materie prime, il petrolio Brent è sceso sotto gli 80 dollari al barile e l'oro si è attestato sopra i 2.700 dollari l'oncia.

Nel mercato dei cambi, il rapporto euro/dollaro si è avvicinato a quota 1,04, mentre il dollaro/yen è sceso a 155,6, in attesa della riunione della BoJ di venerdì. Per quanto riguarda le criptovalute, il Bitcoin è sceso sotto i 105 mila dollari dopo aver superato i 109.000 dollari.

In sintesi, nonostante un contesto europeo prevalentemente positivo, la borsa di Milano ha risentito di alcune dinamiche interne, mentre l'attenzione globale è puntata sugli eventi politici e macroeconomici di rilievo, in particolare la situazione negli USA e i prossimi incontri delle banche centrali, come quella giapponese.

Iveco Group e Stellantis si sono distinti tra le aziende in crescita, mentre Enel, Hera e Eni hanno subito perdite.

