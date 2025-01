Livigno guida la classifica delle località sciistiche preferite dagli italiani per il 2025, ma ci sono novità interessanti

Segue, al secondo posto, Madonna di Campiglio, celebre per il suo fascino esclusivo e le piste impeccabili, con una spesa media di 104 € al giorno. Chiude il podio Alto Sangro - Roccaraso/Rivisondoli, punto di riferimento per lo sci nel centro Italia, con una media di 56 € giornalieri, la più bassa tra le prime tre classificate.

La classifica di Holidu mostra una forte presenza del Trentino-Alto Adige, con ben cinque destinazioni nella top 10 e sedici in totale su quaranta. Merano 2000 e Alta Badia - Corvara in Badia si posizionano rispettivamente al quarto e quinto posto, grazie a un ottimo mix tra servizi di alta qualità e costi contenuti (59 € e 76 € al giorno). La Valle d’Aosta è rappresentata da Courmayeur, sesta con 93 € di costo medio.

La Lombardia si fa notare con Bormio al settimo posto e Livigno al vertice della classifica.

La celebre Cortina d’Ampezzo, prossima protagonista delle Olimpiadi invernali 2026, si aggiudica l'ottavo posto con un prezzo medio di 117 €, il più alto della top 10. La top ten si conclude con San Candido - Monte Baranci (nono posto, 65 €) e Ortisei - St. Ulrich (decimo posto, 97 €), altre due perle del Trentino-Alto Adige.

Gli italiani preferiscono le mete nazionali, con 35 località italiane presenti nella classifica, ma alcune destinazioni estere riescono a entrare nella top 40, concentrate in Francia, Svizzera e Austria. Chamonix-Mont-Blanc in Francia, si posiziona al 17° posto con un costo medio di 63 € al giorno.

Sempre in Francia si trova Megève/Saint-Gervais, al 36° posto con 79 €. La Svizzera è presente con Zermatt (31° posto, 128 €) e St. Moritz (34° posto, 101 €). L'Austria è rappresentata da Innsbruck - Ghiacciaio dello Stubai, al 20° posto con 83 € al giorno. Infine, in Svizzera si trova anche First - Grindelwald al 40° posto con un costo di 61 € giornalieri.

Per chi cerca una settimana bianca low cost, le località più economiche sono l’Etna Nord, con soli 32 € di costo medio giornaliero e Nicolosi, sempre in Sicilia, che offre prezzi incredibilmente bassi di 28 € al giorno. Escludendo le isole, la destinazione più economica è Bardonecchia in Piemonte (13° posto, 49 €).



Il Trentino-Alto Adige si conferma leader nell'offerta turistica invernale con 16 località su 40. Nella top 10, spiccano Merano 2000 al quarto posto (59 €) e Alta Badia - Corvara in Badia al quinto (76 €). Livigno si distingue anche per la regione Lombardia al primo posto assoluto con un costo medio di 67 €, seguita da Bormio al settimo (68 €). La Valle d’Aosta è presente con Courmayeur al sesto posto (93 €). L'Abruzzo si fa notare con Alto Sangro – Roccaraso/Rivisondoli in terza posizione (56 €). Piemonte e Sicilia hanno entrambe due località, tra cui Bardonecchia (49 €) e Etna Nord (32 €) rispettivamente. Completano il quadro il Veneto, con l'iconica Cortina d'Ampezzo, la Toscana, con Abetone/Val di Luce, il Molise, con Campitello Matese, e il Friuli-Venezia Giulia, con Tarvisio.



I prezzi per una giornata di sci variano notevolmente. Cortina d’Ampezzo è tra le più care, seguita da Madonna di Campiglio e St. Moritz. Etna e Nicolosi offrono un'esperienza più accessibile per chi cerca una vacanza sulla neve senza spendere una fortuna. La classifica completa e i dettagli sui prezzi degli alloggi e degli skipass sono disponibili sul sito di Holidu.

Le mete sciistiche più gettonate per il 2025 vedono quindi Livigno al primo posto, seguita da Madonna di Campiglio e Alto Sangro - Roccaraso/Rivisondoli. Il Trentino-Alto Adige si conferma la regione più presente nella top 40, con ben 16 località. Anche la Lombardia e la Valle d'Aosta si distinguono per le loro rinomate stazioni sciistiche.



Per chi cerca la convenienza, l'Etna Nord e Nicolosi in Sicilia offrono le tariffe più basse.

Ecco un riepilogo delle prime 5 posizioni:

1: Livigno (Lombardia)

2: Madonna di Campiglio (Trentino-Alto Adige/Südtirol)

3: Alto Sangro - Roccaraso/Rivisondoli (Abruzzo)

4: Merano/Meran 2000 (Trentino-Alto Adige/Südtirol)

5: Alta Badia - Corvara in Badia (Trentino-Alto Adige/Südtirol)