Inflazione nell'Eurozona: i servizi spingono i prezzi a dicembre

Questo ha rappresentato il primo dato positivo da luglio, segnalando un cambiamento significativo nel trend.

Un fattore determinante è stato l'aumento dell'inflazione dei servizi, che ha raggiunto il 4% a dicembre, in crescita rispetto al 3,9% di novembre. Questo incremento è stato, in parte, controbilanciato da una leggera diminuzione dell'inflazione di alcolici, alimenti e tabacco. Nonostante un aumento dei prezzi degli alimenti lavorati, del tabacco e degli alcolici, una riduzione dei prezzi degli alimenti non lavorati ha contenuto l'aumento totale.

Analizzando i dati dei singoli paesi, la Germania ha visto un aumento dell'inflazione al 2,8% a dicembre, dal 2,4% di novembre. Anche la Francia ha registrato un aumento, seppur più contenuto, passando dall'1,7% all'1,8%. In controtendenza, l'Italia ha visto una diminuzione dell'inflazione, scendendo dall'1,5% all'1,4% nello stesso periodo.

Il tasso d'inflazione core annuale dell'Eurozona, che esclude i prezzi di alcolici, tabacco, alimenti ed energia per via della loro alta volatilità, si è attestato al 2,7% a dicembre, in linea con i tre mesi precedenti e le previsioni degli analisti. L'inflazione core fornisce una visione più chiara della tendenza di fondo dei prezzi, senza le distorsioni dovute ai beni più variabili.

Cosa ha determinato l'aumento dell'inflazione in Germania e Francia? Nel caso della Germania, l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dei servizi ha giocato un ruolo significativo. Inoltre, il rallentamento della diminuzione dei prezzi dell'energia ha peggiorato il quadro inflazionistico. La Francia, afflitta da dinamiche simili, ha subito l'impatto dell'aumento delle tariffe elettriche, che hanno contribuito all'innalzamento dei prezzi.

I persistenti problemi della catena di approvvigionamento, uniti alla scarsa fiducia dei consumatori e delle imprese, hanno aggravato la situazione.

L'inflazione in Italia, invece, ha mostrato un andamento diverso. La diminuzione dei prezzi dei beni industriali e dei servizi ha contribuito a un calo dell'inflazione, in contrapposizione a quanto accaduto in Germania e Francia. Questi dati indicano una situazione eterogenea nell'area dell'euro, con dinamiche inflazionistiche che variano a seconda del paese.